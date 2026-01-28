MDM - ljepuškast i praktičan mobilni upravitelj preuzimanjima datoteka

MDM ili Material Download Manager potencijalno je koristan mobilni alat koji se specijalizira za preuzimanje datoteka izravno na Android pametnim telefonima. Ističe se solidnim performansama te visokom razinom estetike…

Matija Gračanin srijeda, 28. siječnja 2026. u 06:30
📷 Bug / Copilot
Bug / Copilot
OSNOVNI PODACI
Naziv MDM - Material Download Manager
Namjena Mobilni upravitelj preuzimanjima datoteka
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Ugrađeni mehanizmi za preuzimanje datoteka na Android pametnim telefonima nisu posebno fleksibilni, pa oni koji traže neko rješenje s kojim bi mogli istodobno preuzimati više datoteka te na taj način maksimalno iskoristiti dostupnu internetsku vezu, moraju potražiti aplikaciju baš kao što je MDM.

Material Download Manager ljepuškast je mobilni upravitelj preuzimanjima koji prati Googleove Material You dizajnerske smjernice, te nudi one osnovne, no najvažnije funkcionalnosti. Tako je moguće namjestiti istodobno preuzimanje više datoteka, a svakako je prednost što podržava multi-threaded preuzimanje.

Naravno, preuzimanja je u svakome trenutku moguće pauzirati i nastaviti kasnije (vrlo korisno kad se mora prebacivati s bežičnih mreža na mobilne podatke i obratno). Tu je i ugrađeni preglednik s opcijom blokiranja oglasa koji omogućuje dohvat izravnih poveznica za preuzimanje datoteka (podržava velik broj tipova datoteka), kao i neki drugi detalji.

Uz to što se sučeljem prilagođava temi telefona, tu je i posebna tema za uređaje s AMOLED zaslonima, a svakako valja napomenuti i da aplikacija ne prikuplja podatke o korisnicima niti ih dijeli s trećim stranama. MDM se može koristiti besplatno, a na umu samo treba imati da se aplikacija aktivno razvija, što znači da postoje i određene manjkavosti.



