MDM - ljepuškast i praktičan mobilni upravitelj preuzimanjima datoteka

MDM ili Material Download Manager potencijalno je koristan mobilni alat koji se specijalizira za preuzimanje datoteka izravno na Android pametnim telefonima. Ističe se solidnim performansama te visokom razinom estetike…

OSNOVNI PODACI Naziv MDM - Material Download Manager Namjena Mobilni upravitelj preuzimanjima datoteka Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Ugrađeni mehanizmi za preuzimanje datoteka na Android pametnim telefonima nisu posebno fleksibilni, pa oni koji traže neko rješenje s kojim bi mogli istodobno preuzimati više datoteka te na taj način maksimalno iskoristiti dostupnu internetsku vezu, moraju potražiti aplikaciju baš kao što je MDM.

Material Download Manager ljepuškast je mobilni upravitelj preuzimanjima koji prati Googleove Material You dizajnerske smjernice, te nudi one osnovne, no najvažnije funkcionalnosti. Tako je moguće namjestiti istodobno preuzimanje više datoteka, a svakako je prednost što podržava multi-threaded preuzimanje.

Naravno, preuzimanja je u svakome trenutku moguće pauzirati i nastaviti kasnije (vrlo korisno kad se mora prebacivati s bežičnih mreža na mobilne podatke i obratno). Tu je i ugrađeni preglednik s opcijom blokiranja oglasa koji omogućuje dohvat izravnih poveznica za preuzimanje datoteka (podržava velik broj tipova datoteka), kao i neki drugi detalji.

Uz to što se sučeljem prilagođava temi telefona, tu je i posebna tema za uređaje s AMOLED zaslonima, a svakako valja napomenuti i da aplikacija ne prikuplja podatke o korisnicima niti ih dijeli s trećim stranama. MDM se može koristiti besplatno, a na umu samo treba imati da se aplikacija aktivno razvija, što znači da postoje i određene manjkavosti.