mGrađani - službena aplikacija za pristup digitalnim uslugama Republike Hrvatske

Tijekom srpnja objavljena je službena aplikacija za pametne telefone koja omogućuje digitalni pristup javnim uslugama Republike Hrvatske, a koja je ujedno i zamjena za dosadašnju aplikaciju mPretinac koja je ukinuta u lipnju...

OSNOVNI PODACI Naziv mGrađani Namjena Pristup uslugama s portala e-Građani putem smartfona Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Bilo je samo pitanje vremena kada će se konačno pojaviti suvremenija i modernija verzija mobilne aplikacija putem koje se mogu koristiti digitalne usluge Republike Hrvatske koje su i dosad bile dostupne putem portala e-Građani, a to se konačno i dogodilo tijekom srpnja kada je dostupna postala upravo aplikacija mGrađani.

Riječ je o aplikaciji koja omogućuje korištenje niza digitalnih usluga, pa je tako moguće pregledavati podatke iz službenih registara, podnositi raznovrsne zahtjeve, preuzimati potvrde te ostvariti komunikaciju s javnom upravom. Drugim riječima, na pametnom telefonu raditi dio onoga što se već može raditi putem portala e-Građani.

Za korištenje aplikacije potrebno je imati aktivne vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani (najlakše je iskoristiti Certiliju za najvišu razinu pristupa), a nakon što je prijava napravljena, potrebno je na sigurno pohraniti registracijski kod koji će se koristiti za komunikaciju s korisničkom službom, prihvatiti uvjete korištenja i politiku privatnosti, definirati šesteroznamenkasti PIN za ulaz u aplikaciju i zatim još aktivirati biometriju.

Nakon toga, moći će se pristupati dostupnim digitalnim javnim uslugama putem sustava e-Građani (nisu još sve dostupne, a sama aplikacija se još razvija i dorađuje), preuzimati potvrde u PDF formatu s QR kodom te primati personalizirane obavijesti i poruke putem korisničkog pretinca.

Dostupne je usluge moguće pretraživati i pregledavati prema kategorijama, tu je i abecedni popis, a svakako vrijedi pogledati i korisničke upute. U svakom slučaju, svi oni koji redovno koriste digitalne usluge RH ili to tek namjeravaju, ovo je službena aplikacija koju moraju imati.