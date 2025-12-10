Mindful Lock - još jedno rješenje koje pomaže spriječiti prekomjerno korištenje smartfona

Prekomjerno korištenje pametnih telefona i to pogotovo aplikacija društvenim mreža postaje sve većim problemom. Stoga ni ne čudi da postoji čitav niz aplikacija koje nastoji pomoći da se smanji korištenje smartfona, a ovo je upravo još jedna takva aplikacija…

Matija Gračanin srijeda, 10. prosinca 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Mindful Lock 
Namjena Pomaže smanjiti korištenje pametnih telefona
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

Mindful Lock još je jedna aplikacija čiji je primarni cilj barem pomoći smanjiti beskonačno skrolanje (doom‑scrolling) i općenito prekomjerno korištenje pametnog telefona i to tako da se blokira korištenje pametnog telefona na zadani period pri čemu se aplikacija postavlja kao administrator uređaja (potrebno je dati odgovarajuće dozvole), a time se osigurava potpuno zaključavanje pametnog telefona.

Doduše, u trenutku kada se telefon zaključa i na zaslonu se prikazuje te odbrojavanje do ponovnog otključavanja smartfona, moguće je uređaj koristiti u hitnim situacijama (taj se dio mora konfigurirati u postavkama). Čitavu je stvar zapravo jednostavno koristiti, a nakon instalacije i inicijalnih postavki, potrebno je samo konfigurirati koliko će trajati zaključavanja telefona i aktivirati ga.

Zgodno je to što će aplikacija prikazuje i koliko se pametni telefon već koristio taj dan, a tu su i drugi statički podaci koji pomažu prepoznati kako se pametni telefon koristi i je li ga se prekomjerno koristilo, a dobro je i to što je moguće namjestiti i automatski raspored kada će se telefon zaključavati i koliko dugo.

Moguće je i postaviti dnevne ciljeve korištenja pametnog telefona, a tu su i neki drugi manji detalji. Sama se aplikacija može koristiti sasvim besplatno, dok je dobro i to što podaci ostaju na uređaju čime se štititi privatnost korisnika, a kako je riječ o aplikaciji koja se još aktivno razvija, u budućnosti se mogu očekivati i dodatne značajke.



