Mindful Lock - još jedno rješenje koje pomaže spriječiti prekomjerno korištenje smartfona
Prekomjerno korištenje pametnih telefona i to pogotovo aplikacija društvenim mreža postaje sve većim problemom. Stoga ni ne čudi da postoji čitav niz aplikacija koje nastoji pomoći da se smanji korištenje smartfona, a ovo je upravo još jedna takva aplikacija…
|Naziv
|Mindful Lock
|Namjena
|Pomaže smanjiti korištenje pametnih telefona
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan
Mindful Lock još je jedna aplikacija čiji je primarni cilj barem pomoći smanjiti beskonačno skrolanje (doom‑scrolling) i općenito prekomjerno korištenje pametnog telefona i to tako da se blokira korištenje pametnog telefona na zadani period pri čemu se aplikacija postavlja kao administrator uređaja (potrebno je dati odgovarajuće dozvole), a time se osigurava potpuno zaključavanje pametnog telefona.
Doduše, u trenutku kada se telefon zaključa i na zaslonu se prikazuje te odbrojavanje do ponovnog otključavanja smartfona, moguće je uređaj koristiti u hitnim situacijama (taj se dio mora konfigurirati u postavkama). Čitavu je stvar zapravo jednostavno koristiti, a nakon instalacije i inicijalnih postavki, potrebno je samo konfigurirati koliko će trajati zaključavanja telefona i aktivirati ga.
Zgodno je to što će aplikacija prikazuje i koliko se pametni telefon već koristio taj dan, a tu su i drugi statički podaci koji pomažu prepoznati kako se pametni telefon koristi i je li ga se prekomjerno koristilo, a dobro je i to što je moguće namjestiti i automatski raspored kada će se telefon zaključavati i koliko dugo.
Moguće je i postaviti dnevne ciljeve korištenja pametnog telefona, a tu su i neki drugi manji detalji. Sama se aplikacija može koristiti sasvim besplatno, dok je dobro i to što podaci ostaju na uređaju čime se štititi privatnost korisnika, a kako je riječ o aplikaciji koja se još aktivno razvija, u budućnosti se mogu očekivati i dodatne značajke.