Moonsift - aplikacija za lako praćenje svega što se želi ili namjerava kupiti
Stvaranje popisa za kupovinu odavna nije ništa neobično, a isto vrijedi i kada se stvara popis želja za kupovinu koji se može podijeliti s drugima. Ovo je aplikacija koja upravo takvo što omogućava, a nudi i neke praktične mogućnosti…
|Naziv
|Moonsift
|Namjena
|Stvaranje popisa artikala koje se želi kupiti
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan
Moonsift je potencijalno korisna aplikacija koja se specijalizira samo za jedno, jednostavno stvaranje popisa želja za kupovinu i to praktički bez obzira o kojoj je trgovini riječ. Drugim riječima, na kojoj god se online trgovini želi nešto kupiti u budućnosti, taj je predmet vrlo lako dodati u Moonsift, a prednost je i to što će taj popis biti dostupan na svim uređajima.
Pritom se ne oslanja na neke posebne trikove, dodavanje u aplikaciju se svodi na to da se podijeli poveznica (moguć je i ručni unos čemu će se nekada morati pribjegavati) dok se organizacija dodanih stavki svodi na stvaranje kolekcija. Naravno, jedna od ključnih prednosti je i to što se tako napravljeni popisi mogu podijeliti s drugima i jednostavno im dati do znanja što se želi za dar.
Da bi stvar bila još bolja, primatelji popisa ne moraju imati otvoren korisnički račun, a vrlo lako mogu označiti i što su kupili kako ne bi došlo do nehotičnog dupliranja. Međutim, ono po čemu je Moonsift posebno zanimljiv, nije samo činjenica da će raditi bez obzira na to o kojoj je trgovini riječ, nego i po činjenici da aplikacija nudi praćenje cijena te može prikazati obavijest o sniženjima i akcijama, što je osobito korisno kad se prati veći broj artikala.
Naravno, tu su i neki drugi detalji i sitnice, a posebno je dobro i to što se aplikacija može koristiti sasvim besplatno. Čak nema ni oglasa. Ukratko, svi oni koji traže jednostavan način za praćenje svega što bi željeli kupiti, a posebno ako žele pojednostaviti dobivanje darova za posebne prilike, ovo je aplikacija koju bi svakako trebali probati.