Moonsift - aplikacija za lako praćenje svega što se želi ili namjerava kupiti

Stvaranje popisa za kupovinu odavna nije ništa neobično, a isto vrijedi i kada se stvara popis želja za kupovinu koji se može podijeliti s drugima. Ovo je aplikacija koja upravo takvo što omogućava, a nudi i neke praktične mogućnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv Moonsift Namjena Stvaranje popisa artikala koje se želi kupiti Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Moonsift je potencijalno korisna aplikacija koja se specijalizira samo za jedno, jednostavno stvaranje popisa želja za kupovinu i to praktički bez obzira o kojoj je trgovini riječ. Drugim riječima, na kojoj god se online trgovini želi nešto kupiti u budućnosti, taj je predmet vrlo lako dodati u Moonsift, a prednost je i to što će taj popis biti dostupan na svim uređajima.

Pritom se ne oslanja na neke posebne trikove, dodavanje u aplikaciju se svodi na to da se podijeli poveznica (moguć je i ručni unos čemu će se nekada morati pribjegavati) dok se organizacija dodanih stavki svodi na stvaranje kolekcija. Naravno, jedna od ključnih prednosti je i to što se tako napravljeni popisi mogu podijeliti s drugima i jednostavno im dati do znanja što se želi za dar.

Da bi stvar bila još bolja, primatelji popisa ne moraju imati otvoren korisnički račun, a vrlo lako mogu označiti i što su kupili kako ne bi došlo do nehotičnog dupliranja. Međutim, ono po čemu je Moonsift posebno zanimljiv, nije samo činjenica da će raditi bez obzira na to o kojoj je trgovini riječ, nego i po činjenici da aplikacija nudi praćenje cijena te može prikazati obavijest o sniženjima i akcijama, što je osobito korisno kad se prati veći broj artikala.

Naravno, tu su i neki drugi detalji i sitnice, a posebno je dobro i to što se aplikacija može koristiti sasvim besplatno. Čak nema ni oglasa. Ukratko, svi oni koji traže jednostavan način za praćenje svega što bi željeli kupiti, a posebno ako žele pojednostaviti dobivanje darova za posebne prilike, ovo je aplikacija koju bi svakako trebali probati.