Motion Cues - nastoji ublažiti mučninu od koje pate mnogi tijekom vožnje

Kod mnogih se javljaju različiti simptomi mučnine tijekom vožnje, a premda postoji više načina kako ih je moguće ublažiti ili u potpunosti ukloniti, postoje i aplikacije koje u tome pomažu, a jedna od njih upravo je Motion Cues…

OSNOVNI PODACI Naziv Motion Cues Namjena Ublažava mučninu tijekom vožnje Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Mučnina, hladan znoj, vrtoglavica, ponekad i povraćanje, sve su tipični simptomi senzornog konflikta koji proizlazi iz proturječnih informacija, odnosno, onoga što oči vide i unutarnje uho osjeća. Srećom, simptome koji se javljaju tijekom vožnje moguće je ukloniti ili ublažiti, a jedan od načina je i korištenje aplikacije kao što je Motion Cues.

Naime, zamišljena je tako da na zaslon pametnog telefona dodaje vizualne naznake usklađene s kretanjem vozila, a to će učiniti tako da iskoristi ugrađene senzore pokreta te u stvarnom vremenu pomiče diskretne indikatore po rubovima ekrana, stvarajući vizualno sidro koje bi trebalo smanjiti nesrazmjer između onoga što oči vide i onoga što unutarnje uho registrira.

Drugim riječima, sve što je potrebno učinit jest prije čitanja, gledanja videa ili igranja u automobilu, autobusu ili vlaku, aplikaciju jednostavno uključiti i dozvoliti da radi ono čemu je i namijenjena. Nema nekih posebno naprednih postavki ili mogućnosti, no to je zapravo samo čini dodatno elegantnijom za korištenje.

Doduše, na umu treba imati da vjerojatno neće jednako djelovati na sve one kod kojih se javlja mučnina tijekom kretanja, ali to ne znači da je ne vrijedi iskušati, tim više što je se može koristiti besplatno. Ipak, tu je izdanje Pro koje stoji 5,49 eura kod kojega je moguće prilagoditi određene detalje kao što je, primjerice, stil ili veličina vizualnih elemenata koje aplikacija prikazuje.