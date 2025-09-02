Music Theory Companion - pomoćnik za one koji žele bolje razumjeti glazbenu teoriju

Riječ je o aplikaciji koja je namijenjena za sve one koji žele bolje razumjeti glazbenu teoriju, bilo da je riječ o početnicima koji tek ulaze u svijet skladanja ili iskusnijim glazbenicima i skladateljima kojima će od koristi biti mobilni priručnik ove vrste…

OSNOVNI PODACI Naziv Music Theory Companion Namjena Pomoćnik za glazbenike Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 5,49 eur godišnje ili 37,99 eur jednokratno (Vip)

Music Theory Companion, baš kao što se može zaključiti već prema nazivu, aplikacija je koja se pozicionira kao pomoćnik za glazbenu teoriju. Konkretnije, služi kao sveobuhvatni alat za sve glazbenike, od onih koji tek počinju učiti glazbenu teoriju, preko onima kojima je glazba možda i ozbiljniji hobi, pa sve do profesionalaca.

Sama aplikacija nudi bogatu bazu od 86 jedinstvenih heptatonskih ljestvica i modova s pripadajućim trijadama i septakordima, a tu je i lista ljestvica za gitaru, klavir i vokale, kao i biblioteka od više od tisuću akorda s jasno navedenim detaljima njihove konstrukcije. Tu je i prikaz kompatibilnih akorda za bilo koju notu unutar bilo koje ljestvice, ali i alternativne ljestvice koje se mogu svirati uz zadanu ljestvicu.

Tu je i alat Cube Dance koji nudi smjernice na temelju neo-rimske teorije (korisno za one koji se bave voice leadingom), a ništa manje korisni nisu i alati za modulaciju koji prikazuju razne mogućnosti za što glađe prijelaze. Tu je i vizualizacija kvintnog kruga, Pitch Detector za vježbanje ljestvica (bilo na glazbalu ili vježbanje vokala), kao i vježba za treniranje sluha s intervalima u svim

Osim toga, dostupan je i metronom, virtualna klavijatura te realističan prikaz hvataljke gitare za ljevoruke i desnoruke glazbenike. Ukratko, Music Theory Companion se može koristiti kao referentni alat za učenje glazbene teorije koji je prilagođen i početnicima i naprednim glazbenicima, a pokazat će se vrlo korisnom kada je riječ o vježbanju sluha, ugađanju glazbala, improvizaciji, kompoziciji i stvaranju aranžmana.

Osnovna inačica aplikacije je besplatna i ograničena, no za to je tu izdanje Vip koje stoji 5,49 eur godišnje ili 37,99 eura jednokratno koje otključava pristup svima mogućnostima te uklanja i oglase.