MusWall - naslovnicu albuma pjesme koja se reproducira postavlja kao pozadinu

MusWall potencijalno je zanimljiva aplikacija koja ima samo jednu namjenu, automatski će postaviti naslovnicu albuma pjesme koja se trenutačno reproducira kao pozadinu i to ne samo na zaključanom zaslonu, nego i na početnom…

OSNOVNI PODACI Naziv MusWall Namjena Postavlja naslovnice albuma kao pozadine Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 2,09 eur mj, 3,09 eur godišnje ili 4,99 eur jednokratno (Pro)

Aplikacija koje nude prilagođavanje sučelja pametnog telefona kroz pronalazak i postavljanje pozadina, a premda se MusWall može na prvi pogled čini kao još jedna takva aplikacija, ona se ipak ponešto razlikuje od mnogobrojne konkurencije. Naime, u stanju je automatski postaviti naslovnicu albuma pjesme koja se reproducira kao pozadinu početnog zaslona ili zaključanog zaslona.

Pri prvom će se pokretanju naznačiti koje će se aplikacije za reprodukciju ili streaming glazbe koristiti, a onda je još potrebno dati pristup notifikacijama. Nakon toga, moguće je naznačiti želi li se pozadina promijeniti i na početnom i na zaključanom zaslonu ili samo na jednom od njih, a tu su i neke druge postavke.

Tako je moguće određivati efekt koji će biti primijenjen na pozadini (zamućenje, određivanja formata naslovnice albuma, podešavanje vrste i jačine zamućenja), a tu je i šalica drugih parametara kojima se prikaz naslovnice albuma može dodatno prilagoditi. Jednom kada je sve spremno, u trenu kada se počne reproducirati glazba, MusWall će automatski postaviti pozadinu.

Osnovna inačica aplikacije se može koristiti besplatno, no zato je potrebno tolerirati oglase, a i neke mogućnosti neće biti dostupne. Zato je tu izdanje Pro za koje je potrebno plaćati pretplatu koja stoji 2,09 eur mjesečno, 3,09 eura godišnje (primjenjuje se popust) ili se može platiti 4,99 eura jednokratno.