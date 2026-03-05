MusWall - naslovnicu albuma pjesme koja se reproducira postavlja kao pozadinu

MusWall potencijalno je zanimljiva aplikacija koja ima samo jednu namjenu, automatski će postaviti naslovnicu albuma pjesme koja se trenutačno reproducira kao pozadinu i to ne samo na zaključanom zaslonu, nego i na početnom…

Matija Gračanin četvrtak, 5. ožujka 2026. u 06:15
OSNOVNI PODACI
Naziv MusWall
Namjena Postavlja naslovnice albuma kao pozadine
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 2,09 eur mj, 3,09 eur godišnje ili 4,99 eur jednokratno (Pro)

Aplikacija koje nude prilagođavanje sučelja pametnog telefona kroz pronalazak i postavljanje pozadina, a premda se MusWall može na prvi pogled čini kao još jedna takva aplikacija, ona se ipak ponešto razlikuje od mnogobrojne konkurencije. Naime, u stanju je automatski postaviti naslovnicu albuma pjesme koja se reproducira kao pozadinu početnog zaslona ili zaključanog zaslona.

Pri prvom će se pokretanju naznačiti koje će se aplikacije za reprodukciju ili streaming glazbe koristiti, a onda je još potrebno dati pristup notifikacijama. Nakon toga, moguće je naznačiti želi li se pozadina promijeniti i na početnom i na zaključanom zaslonu ili samo na jednom od njih, a tu su i neke druge postavke.

Tako je moguće određivati efekt koji će biti primijenjen na pozadini (zamućenje, određivanja formata naslovnice albuma, podešavanje vrste i jačine zamućenja), a tu je i šalica drugih parametara kojima se prikaz naslovnice albuma može dodatno prilagoditi. Jednom kada je sve spremno, u trenu kada se počne reproducirati glazba,  MusWall će automatski postaviti pozadinu.

Osnovna inačica aplikacije se može koristiti besplatno, no zato je potrebno tolerirati oglase, a i neke mogućnosti neće biti dostupne. Zato je tu izdanje Pro za koje je potrebno plaćati pretplatu koja stoji 2,09 eur mjesečno, 3,09 eura godišnje (primjenjuje se popust) ili se može platiti 4,99 eura jednokratno.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi