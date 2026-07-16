myNoise - kolekcija ambijentalnih zvukova za lakše spavanje ili koncentraciju

Ponuda aplikacija koje se pomažu opustiti, jednostavnije postići usredotočenost ili zaspati prilično je izdašna, a premda se ova može činiti kao tek još jedna kolekcija opuštajućih ambijentalnih zvukova, ipak nudi neke zgodne mogućnosti…

Matija Gračanin četvrtak, 16. srpnja 2026. u 06:20
📷 Bug/AI
Bug/AI
OSNOVNI PODACI
Naziv myNoise
Namjena Generiranje i prilagodba ambijentalnih zvukova
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatno / 24,99 EUR

Premda se na prvi pogled može činiti kako je ovdje riječ tek o još jednoj aplikaciji koja nudi šačicu raznovrsnih ambijentalnih zvukova, myNoise se ipak izdvaja iz gomile sličnih rješenja. Naime, iza ovoga projekta stoji dr. Stéphane Pigeon, inženjer akustike, što znači da su u ponudi zvučni zapisi više razine kvalitete.

Štoviše, umjesto tek jednostavnih tonskih zapisa napravljenih tako da se vrte ukrug, myNoise nudi više od 300 zvučnih kulisa, od prirodnih ambijenata poput mediteranskog vrta, preko urbanih šumova i sintetičkih dronova, pa sve do pažljivo ugođenih varijacija bijeloga šuma.

Međutim, ono što aplikaciju čini posebno zanimljivom zapravo je sustav s deset kliznih regulatora za svaku dostupnu zvučnu kulisu. Njima se omogućuje detaljno prilagođavanje frekvencija i pojedinih elemenata tonskoga zapisa pa je vrlo lako, na primjer, poglasniti glasanje zrikavaca, prigušiti šum valova ili kreirati vlastitu varijantu smeđeg ili ružičastog šuma.

To ujedno znači da je aplikacija posebno prikladna za maskiranje neželjene buke u uredu, olakšavanje simptoma tinitusa (moguće je posebno prilagoditi frekvencije kako bi se prekrilo neugodno zujanje u ušima), ali i kao podrška za koncentraciju kod osoba s ADHD-om ili autizmom.

Tu su i već pripremljeni predlošci, kao i poseban modalitet rada Animate kod kojega se automatski i vrlo suptilno pomiču regulatori kako bi se stvorio dinamičan i organski zvuk koji se neprestano mijenja. Jasno, tu su i brojni drugi detalji i mogućnosti, pa oni koji traže aplikacija s mnoštvom kvalitetnih ambijentalnih zvukova, upravo su je pronašli. Osnovna je inačica besplatna no ograničena, a za neograničen je pristup potrebno izdvojiti 24,99 eura.

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