myTeleDoc - udaljena pomoć i videokonzultacije s licenciranim liječnicima

Riječ je o aplikaciji za razgovore na zahtjev s licenciranim liječnicima i to sa specijalistima ili liječnicima obiteljske medicine. Ono što ju čini posebno zanimljivom, činjenica je da je predviđena mogućnost za razgovor s liječnicima iz Hrvatske...

OSNOVNI PODACI Naziv myTeleDoc Namjena Aplikacija za video razgovore s liječnicima Android Play Store / AppGallery iOS App Store Cijena Besplatan / od 20 kn mjesečno

Odlazak liječniku specijalistu pa čak i obiteljskom liječniku katkada se itekako može činiti nemogućim, čak i onda kada se samo želi dobiti kakav savjet, ali i kod postavljanja možda i ozbiljnijih dijagnoza. Tu uskače myTeleDoc, zanimljiva aplikacija za telemedicinu koja je dostupna i na području Hrvatske.

Naime, putem nje se bilo kada i od bilo gdje može razgovarati s licenciranim liječnicima te na taj način pokušati zamijeniti odlazak u liječničku ordinaciju običnim videopozivom. Čitava stvar je zapravo relativno dobro koncipirana, a počinje otvaranjem korisničkog računa uz potvrdu e-pošte te unosom osnovnih osobnih podataka.

Nakon toga će se na raspolaganje dobiti mogućnost upućivanja jednokratnog poziva liječniku u trajanju do pola sada sasvim besplatno. Pri tome je predviđeno da se podrška liječnika obiteljske medicine može dobiti u bilo koje doba dana i noći, dok se na razgovor sa specijalistom mora naručiti.

Prednost aplikacije je to što su zastupljeni i liječnici iz Hrvatske ili oni koji govore hrvatski jezik, no zastupljenost je za sada prilično niska pa je to ujedno i njezin najveći nedostatak. Isto vrijedi i za virtualni red čekanja za razgovor s liječnikom obiteljske medicine, dostupnih je liječnika prilično malo (barem zasad) pa se može čekati unedogled i najčešće ne uspostaviti vezu s liječnikom.

U aplikaciji je dostupan i zdravstveni menadžer putem kojega je moguće upravljati zdravstvenom dokumentacijom, a tu je i blog s brojnim zdravstvenim savjetima. Doduše, savjeti su na engleskom jeziku dok je sučelje same aplikacije lokalizirano (ponegdje i manjkavo) na hrvatski jezik.

Nakon inicijalnog besplatnog poziva, druge se pozive mora plaćati 57 kn po pozivu ili odabrati neki od pretplatnih paketa. Tako standardni paket koji podrazumijeva neograničene pozive za jednu odraslu osobu stoji 20 kn mjesečno, a obiteljski za dvoje djece i dvoje odraslih 47 kn mjesečno.

Usluga se može dobivati i kroz partnere (obično uz dopunske police osiguranja), a za razgovor sa specijalistima se obično mora i dodatno platiti. Bilo kako bilo, aplikacija ima potencijala, no puna iskoristivost će biti tek onda kada se poveća broj dostupnih liječnika.