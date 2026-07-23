NapWake - praktična budilica koja će se aktivirati ovisno o lokaciji

Premda postoji čitav niz mobilnih budilica koje nude raznovrsne mogućnosti, malo koja zapravo nudi ono za što se specijalizira NapWake. Naime, ova će se budilica aktivirati na temelju lokacije i postavlja se kao praktično rješenje za one koji često drijemaju u javnom prijevozu…

Matija Gračanin četvrtak, 23. srpnja 2026. u 06:30
📷 Bug/AI
Bug/AI
OSNOVNI PODACI
Naziv NapWake
Namjena Budilica koja se aktivira ovisno o lokaciji
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan

NapWake je još jedna mobilna budilica koja je ponajprije namijenjena svima onima koji redovno drijemaju u javnom prijevozu, putuju na dugim relacijama vlakom ili autobusom ili jednostavno žele biti sigurni da će se probuditi na vrijeme da izađu na željenoj stanici. Naime, za razliku od klasičnih budilica, ova će se aktivirati na temelju lokacije, odnosno, u trenutku kada se uđe u prethodno definiranu zonu.

Sve se temelji na klasičnoj interaktivnoj mapi unutar koje je moguće pretraživati željena odredišta, a onda ručno označiti mjesto na kojem bi se budilica trebala aktivirati. Pritom je zgodno to što se radijus alarma može prilagođavati od svega nekoliko metara pa do nekoliko kilometara, ovisno o tome koliko je potrebno da se budilica ranije aktivira, kao i to da se ton budilica može usmjeriti na priključene slušalice.

Osim toga, nekima će se možda dopasti i to što je moguće alarm inicirati izravno slanjem poveznice iz Google Mapsa, tu su i praktični widgeti za početni zaslon koji u stvarnom vremenu prikazuju udaljenost do odredišta, a  tu su i upozorenja za propuštenu stanicu ako se zadano odredište slučajno prijeđe ili se alarm odgodi.

Ukratko, NapWake je potencijalno korisna budilica za sve one koji često putuju javnim prijevozom i imaju naviku drijemati do svojega odredišta; s ovom aplikacijom će osigurati da se uvijek probude na vrijeme. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti besplatno.

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