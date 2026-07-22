Navionics Boating - moćno mobilno rješenje za nautičku kartografiju i navigaciju

Garmin je već odavna prepoznato ime u svijetu navigacije, a uz brojna druga rješenja i uređaje, tu je i ovo mobilno rješenje koje se specijalizira za nautičku kartografiju i navigaciju te na pametne telefone donosi detaljne pomorske karte i dodatne alate…

OSNOVNI PODACI Naziv Navionics Boating Namjena Moćno Garminovo mobilno rješenje za nautičku navigaciju Android Google Play iOS App Store Cijena od 39,99 eur godišnje po karti

Riječ je o jednoj od možda najpopularnijih i najpoznatijih aplikacija koja na pametne telefone i tablete donosi prilično detaljne pomorske karte i niz naprednih alata za navigaciju. Štoviše, Navionics Boating zapravo je svojevrsni industrijski standard za pomorsku navigaciju te gotovo nezaobilazno rješenje za sve one koji vrijeme provode na moru i drugim vodenim površinama.

Samo jedna od ključnih prednosti ne krije se u činjenici da nudi doista dobre i redovno osvježavane pomorske karte, nego i činjenica da je aplikacija dizajnirana tako da sve radi i onda kada nema dostupne internetske veze. Sama aplikacija donosi poznate karte s detaljnim pregledima luka, sidrištima, batimetrijskim konturama i lokacijama pomorskih objekata, no to nije jedino što nudi.

Tako je tu SonarChart s prikazom izobata dna na svakih pola metra i to u visokoj razlučivosti, što je izvrstan alat za ribolovce, a dostupno je i sjenčanje reljefa (relief shading) za bolju vizualizaciju topografije podmorja. Osim toga, tu je i satelitski prikaz, prilagodba prikaza pličina, noćni način rada, kao i svakodnevno ažuriranja karata na globalnoj razini.

Za planiranje rute koristi se Auto Guidance koji predlaže putanju od luke do luke na temelju kartografskih podataka i navigacijskih oznaka, pri čemu će se izračunati i procijenjeno vrijeme dolaska, udaljenost, kurs i potrošnja goriva, dok se jednako tako mogu pratiti i meteo podaci u stvarnom vremenu, prognoze vjetra, morske struje i plima, a tu je i mogućnost bilježenja ruta, postavljanja markera za ulov ili sidrište te uvoz i izvoz GPX datoteka za razmjenu s brodskim plotterima.

Jasno, tu je i čitav niz drugih mogućnosti, alata i detalja, pa svi oni koji provode mnogo vremena na moru, bilo da se bave rekreacijskim krstarenjem, ribolovom, jedrenjem ili ronjenjem, ovo je aplikacija koju bi trebali probati. Sama je aplikacija besplatna (potrebno je otvoriti korisnički račun), no potrebno je plaćati pretplatu ovisno o području za koje se želi koristiti karte (oko 60 eura godišnje po karti), no dobro je to što je sve moguće besplatno iskušavati sedam dana.