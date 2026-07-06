NetLens - specijalizira se za mapiranje prostora pokrivenost bežičnim signalom

Bežične su mreže posvuda i praktički nema klasičnog uredskog prostora ili kuće koja nije pokrivena WiFi mrežom. Međutim, mnogi se i dalje bore s otkrivanjem slijepih točaka i problema sa signalom, a upravo tu može pomoći ova aplikacija…

OSNOVNI PODACI Naziv NetLens Namjena Mapiranje pokrivenosti bežičnim signalom Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 3,09 eur

Svi oni koji su barem jednom pokušali mapirati pokrivenost bežičnim signalom u većem stanu ili uredu vjerojatno dobro znaju da je to prilično naporno. Tradicionalni alati obično zahtijevaju učitavanje već pripremljenog tlocrta prostora, ručno označavanje točaka na ekranu i hodanje od zida do zida, dok NetLens ima ponešto drukčiji pristup.

Naime, pretvara pametni telefon u mrežni instrument za skeniranje koji se oslanja na proširenu stvarnost (oslanja se na ARCore), pa je dovoljno tek držati smartfon ispred sebe i jednostavno šetati prostorom dok će uz pomoć stražnje kamere i ugrađenih senzora u stvarnom vremenu nastajati heatmap, odnosno, vizualizacija pokrivenosti signalom.

Pritom je sve zamišljeno tako da se prvo napravi projekt, a unutar projekta se doda samo skeniranje (ovo je osobito korisno kod skeiranja prostora na etažama). Boje od plave do crvene pokazuju jačinu signala, no uz samu vizualizaciju signala u skeniranom prostoru, NetLens nudi i dodatne mogućnosti.

Tako je rezultate moguće filtrirati prema frekvenciji (2.4, 5 ili 6 GHz), moguće je usredotočiti se na pojedinu pristupnu točku, tu je i podrška za izvoz podataka, ali i alat za mjerenje jačine signala, graf s prikazom kanala i drugi detalji.

Jasno, mogućnosti i detalja ima još, a na umu treba imati i to da je za rad aplikacije potrebno uključiti opcije za razvojne inženjere kako bi se isključila opcija Wifi scan throttling (ovo može imati utjecaj na veću potrošnju baterije). Dobro je to što se aplikacija može koristiti besplatno, no kome smetaju oglasi i vodeni žig na izvještajima, uvijek može izdvojiti 3,09 eura.