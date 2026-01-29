NewsBang - drukčiji način konzumiranja dnevnih novosti uz pomoć umjetne inteligencije

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja koristi umjetnu inteligenciju kako bi olakšala svakodnevno konzumiranje novosti i to kroz personalizirani pregled najvažnijih događaja te se pritom postavi kao svojevrsni filtar koji teži objektivnosti i relevantnosti…

Matija Gračanin četvrtak, 29. siječnja 2026. u 06:30
📷 Bug / Copilot
Bug / Copilot
OSNOVNI PODACI
Naziv NewsBang
Namjena Koristi umjetnu inteligenciju za personalizirane vijesti
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 109,99 eur godišnje (Premium)

NewsBang je na prvi pogled tek još jedna aplikacija koja se specijalizira za jednostavan pregled dnevnih novosti, no koja se iz gomile ističe činjenicom da koristi napredne algoritme i umjetnu inteligenciju kako bi mogla svakome ponuditi personalizirani pregled najvažnijih događaja prikupljen iz brojnih izvora (što će se više koristiti, to bi preciznija trebala biti).

Nakon instalacije, potrebno je otvoriti korisnički račun, a onda samo valja naznačiti koje kategorije vijesti se želi pratiti (financije, tehnologija, politika, znanosti i slično) te se odmah eventualno odlučiti za plaćanje pretplate za izdanje Premium koja stoji nemalih 109,99 eura godišnje ili 11,99 eura mjesečno (izdanje se može isprobavati sedam dana).

Nakon toga, dobit će se pregled najvažnijih događaja na temelju izabranih kategorija, a sve je zamišljeno tako da se pregledava članak za člankom kližući po zaslonu slično kao što bi se to radilo i na popularnim društvenim mrežama. Pritom je u svakom trenutku moguće dobiti pregled dubinskih uvida u članak kao i nekoliko mišljenja, kližući za zaslonu ulijevo.

Tu su i pametne obavijesti kako bi se izbjeglo zatrpavanje nebitnim novostima, zatim podrška za audio reprodukciju sažetaka, jutarnju pregled najvažnijih događaja te još pokoja sitnica i detalj. Bilo kako bilo, riječ je o zanimljivom rješenju za svakodnevno konzumiranje novosti agregiranih sadržaj iz tisuća provjerenih izvora diljem svijeta koje doista pomaže snaći se u svijetu prezasićenim informacijskim šumom.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi