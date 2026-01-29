NewsBang - drukčiji način konzumiranja dnevnih novosti uz pomoć umjetne inteligencije

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja koristi umjetnu inteligenciju kako bi olakšala svakodnevno konzumiranje novosti i to kroz personalizirani pregled najvažnijih događaja te se pritom postavi kao svojevrsni filtar koji teži objektivnosti i relevantnosti…

OSNOVNI PODACI Naziv NewsBang Namjena Koristi umjetnu inteligenciju za personalizirane vijesti Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 109,99 eur godišnje (Premium)

NewsBang je na prvi pogled tek još jedna aplikacija koja se specijalizira za jednostavan pregled dnevnih novosti, no koja se iz gomile ističe činjenicom da koristi napredne algoritme i umjetnu inteligenciju kako bi mogla svakome ponuditi personalizirani pregled najvažnijih događaja prikupljen iz brojnih izvora (što će se više koristiti, to bi preciznija trebala biti).

Nakon instalacije, potrebno je otvoriti korisnički račun, a onda samo valja naznačiti koje kategorije vijesti se želi pratiti (financije, tehnologija, politika, znanosti i slično) te se odmah eventualno odlučiti za plaćanje pretplate za izdanje Premium koja stoji nemalih 109,99 eura godišnje ili 11,99 eura mjesečno (izdanje se može isprobavati sedam dana).

Nakon toga, dobit će se pregled najvažnijih događaja na temelju izabranih kategorija, a sve je zamišljeno tako da se pregledava članak za člankom kližući po zaslonu slično kao što bi se to radilo i na popularnim društvenim mrežama. Pritom je u svakom trenutku moguće dobiti pregled dubinskih uvida u članak kao i nekoliko mišljenja, kližući za zaslonu ulijevo.

Tu su i pametne obavijesti kako bi se izbjeglo zatrpavanje nebitnim novostima, zatim podrška za audio reprodukciju sažetaka, jutarnju pregled najvažnijih događaja te još pokoja sitnica i detalj. Bilo kako bilo, riječ je o zanimljivom rješenju za svakodnevno konzumiranje novosti agregiranih sadržaj iz tisuća provjerenih izvora diljem svijeta koje doista pomaže snaći se u svijetu prezasićenim informacijskim šumom.