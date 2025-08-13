Noa - aplikacija koja omogućava slušanje sadržaja svjetski poznatih izdavača

Noa je potencijalno zanimljiva aplikacija za one koji su uvijek u pokreti, a ne žele propustiti brojni novinski sadržaj svjetski poznatih izdavača. Naime, omogućava da se probran sadržaj koji su pročitali profesionalni naratori jednostavno preslušava, kao da ga se sluša putem radija...

Matija Gračanin srijeda, 13. kolovoza 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Noa 
Namjena Omogućava preslušavanje novosti i novinskih članaka
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 48,97 eur godišnje (Premium)

Noa je aplikacija koja očito smatra da je čitanje novinskog sadržaja zastarjelo i prilično nepraktično, pogotovo za one koji su uvijek u pokretu. Zato nudi da se novinski sadržaj svjetski poznatih izdavača jednostavno preslušava (na engleskom jeziku) te se u njemu uživa bilo kada i bilo gdje (omogućava i preuzimanja što znači da je sadržaj moguće slušati i kad nema internetske veze).

Sav su sadržaj pročitali profesionalni ljudski naratori, a svakako valja naglasiti i činjenicu da su sadržaj pomno probali Noini urednici te da među izdavačima ima doista poznatih imena. Tako su tu The Economist, Harvard Business Review, The Washington Post, The Telegraph, Bloomberg, The New York Times i brojni drugi, što znači da će svatko naći nešto za sebe.

Čitavu je stvar jednostavno koristiti, a nakon instalacije u prvog pokretanje, potrebno je izabrati tri (omiljena) izdavača, zatim valja označiti najmanje tri kategorije sadržaja koji se želi pratiti, a onda još ostaje otvoriti korisnički račun. Ubrzo će se nakon toga prijaviti nanizan sadržaj koji je odmah moguće početi slušati, a za svaki je naznačeno njegovo trajanje, dok je tu je mogućnost dijeljenja sadržaja s drugima.

Izdavače je u svakom trenutku moguće mijenjati i tako prilagođavati sadržaj koji se preslušava (ili preslušavati dostupan sadržaj samo za pojedinog izdavača), a tu je i mogućnost pretraživanja, pregled sadržaja po kategorijama, podrška za Android Auto i štošta drugo. Besplatna inačica je ograničena, no zato je tu izdanje Premium koje stoji 48,97 eura godišnje, a koje se može besplatno iskušavati sedam dana.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi