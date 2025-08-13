Noa - aplikacija koja omogućava slušanje sadržaja svjetski poznatih izdavača

Noa je potencijalno zanimljiva aplikacija za one koji su uvijek u pokreti, a ne žele propustiti brojni novinski sadržaj svjetski poznatih izdavača. Naime, omogućava da se probran sadržaj koji su pročitali profesionalni naratori jednostavno preslušava, kao da ga se sluša putem radija...

OSNOVNI PODACI Naziv Noa Namjena Omogućava preslušavanje novosti i novinskih članaka Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 48,97 eur godišnje (Premium)

Noa je aplikacija koja očito smatra da je čitanje novinskog sadržaja zastarjelo i prilično nepraktično, pogotovo za one koji su uvijek u pokretu. Zato nudi da se novinski sadržaj svjetski poznatih izdavača jednostavno preslušava (na engleskom jeziku) te se u njemu uživa bilo kada i bilo gdje (omogućava i preuzimanja što znači da je sadržaj moguće slušati i kad nema internetske veze).

Sav su sadržaj pročitali profesionalni ljudski naratori, a svakako valja naglasiti i činjenicu da su sadržaj pomno probali Noini urednici te da među izdavačima ima doista poznatih imena. Tako su tu The Economist, Harvard Business Review, The Washington Post, The Telegraph, Bloomberg, The New York Times i brojni drugi, što znači da će svatko naći nešto za sebe.

Čitavu je stvar jednostavno koristiti, a nakon instalacije u prvog pokretanje, potrebno je izabrati tri (omiljena) izdavača, zatim valja označiti najmanje tri kategorije sadržaja koji se želi pratiti, a onda još ostaje otvoriti korisnički račun. Ubrzo će se nakon toga prijaviti nanizan sadržaj koji je odmah moguće početi slušati, a za svaki je naznačeno njegovo trajanje, dok je tu je mogućnost dijeljenja sadržaja s drugima.

Izdavače je u svakom trenutku moguće mijenjati i tako prilagođavati sadržaj koji se preslušava (ili preslušavati dostupan sadržaj samo za pojedinog izdavača), a tu je i mogućnost pretraživanja, pregled sadržaja po kategorijama, podrška za Android Auto i štošta drugo. Besplatna inačica je ograničena, no zato je tu izdanje Premium koje stoji 48,97 eura godišnje, a koje se može besplatno iskušavati sedam dana.