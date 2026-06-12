Notix - lokalna arhiva za obavijesti na Android pametnim telefonima

Malo kome se još nije dogodilo da je jednostavno poništio neku obavijest rije nego što ju je pročitao, a upravo je ovo aplikacija koja će dobro doći u takvim situacijama. Naime, postavlja se kao lokalna arhiva za notifikacije…

OSNOVNI PODACI Naziv Notix Namjena Arhiva notifikacija na Androidu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 2,69 eura mj, 20,99 eura god ili 54,99 eura jednokratno (Pro)

Notix je potencijalno vrlo korisna aplikacija koja prati obavijesti na pametnom telefonu te ih smješta u arhivu kako bi ih se kasnije ponovno moglo pročitati. Nakon što se omogući pristup obavijestima, Notix će početi bilježiti sve nove notifikacije iz aplikacija koje se ručno odaberu. To uključuje i poruke koje su naknadno obrisane u WhatsAppu, Instagramu ili Messengeru, ali samo ako su bile prikazane kao notifikacija.

Sučelje aplikacije je jednostavno i vrlo pregledno, same se notifikacije grupiraju po aplikaciji i naslovu pošiljatelja, a tu je i mogućnost pretraživanja pa je vrlo lako pronaći željenu notifikaciju kao što je neki OTP kod, poruka, pa čak i obavijest iz aplikacije koja je u međuvremenu možda čak i deinstalirana.

Ono što je tu važno istaknuti jest to da će Notix zabilježiti samo one notifikacije koje su prošle kroz interni Androidov sustav za obavijesti. Osim toga, sve se odvija lokalno na pametnom telefonu, dok je sama baza u koju se pohranjuju notifikacije šifrirana, čime se osigurava relativno visoka razina privatnosti i sigurnosti. Štoviše, moguće je ograničiti pristup samoj aplikaciji (može se koristiti i biometrija).

Zgodno je i to što nudi fleksibilne widgete koje je moguće smjestiti na početni zaslon, tu je i pregled statistika, mogućnost da se namjesti iz kojih će se aplikacija notifikacije ignorirati, kao i neki drugi detalji. Osnovna inačica aplikacije je besplatna i limitirana, a za puni je doživljaj potrebno plaćati pretplatu za izdanje Pro koje stoji 2,69 eura mjesečno, 20,99 eura godišnje ili 54,99 eura jednokratno.