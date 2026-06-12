Notix - lokalna arhiva za obavijesti na Android pametnim telefonima

Malo kome se još nije dogodilo da je jednostavno poništio neku obavijest rije nego što ju je pročitao, a upravo je ovo aplikacija koja će dobro doći u takvim situacijama. Naime, postavlja se kao lokalna arhiva za notifikacije…

Matija Gračanin petak, 12. lipnja 2026. u 06:30
📷 Bug/AI
Bug/AI
OSNOVNI PODACI
Naziv Notix 
Namjena Arhiva notifikacija na Androidu
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 2,69 eura mj, 20,99 eura god ili 54,99 eura jednokratno (Pro)

Notix je potencijalno vrlo korisna aplikacija koja prati obavijesti na pametnom telefonu te ih smješta u arhivu kako bi ih se kasnije ponovno moglo pročitati. Nakon što se omogući pristup obavijestima, Notix će početi bilježiti sve nove notifikacije iz aplikacija koje se ručno odaberu. To uključuje i poruke koje su naknadno obrisane u WhatsAppu, Instagramu ili Messengeru, ali samo ako su bile prikazane kao notifikacija.

Sučelje aplikacije je jednostavno i vrlo pregledno, same se notifikacije grupiraju po aplikaciji i naslovu pošiljatelja, a tu je i mogućnost pretraživanja pa je vrlo lako pronaći željenu notifikaciju kao što je neki OTP kod, poruka, pa čak i obavijest iz aplikacije koja je u međuvremenu možda čak i deinstalirana.

Ono što je tu važno istaknuti jest to da će Notix zabilježiti samo one notifikacije koje su prošle kroz interni Androidov sustav za obavijesti. Osim toga, sve se odvija lokalno na pametnom telefonu, dok je sama baza u koju se pohranjuju notifikacije šifrirana, čime se osigurava relativno visoka razina privatnosti i sigurnosti. Štoviše, moguće je ograničiti pristup samoj aplikaciji (može se koristiti i biometrija).

Zgodno je i to što nudi fleksibilne widgete koje je moguće smjestiti na početni zaslon, tu je i pregled statistika, mogućnost da se namjesti iz kojih će se aplikacija notifikacije ignorirati, kao i neki drugi detalji. Osnovna inačica aplikacije je besplatna i limitirana, a za puni je doživljaj potrebno plaćati pretplatu za izdanje Pro koje stoji 2,69 eura mjesečno, 20,99 eura godišnje ili 54,99 eura jednokratno.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kvalitetan surround zvuk i atraktivan dizajn.

Akcija

JBL MA510

5.2-kanalni AV receiver s podrškom za 8K/60 i 4K/120 video, HDMI 2.1 povezivanjem, Bluetooth bežičnim prijenosom zvuka i višekanalnim surround zvukom za moderno kućno kino.

559 € 789 € Akcija

Napredna AMBEO 3D tehnologija kalibracije prostora.

Akcija

SENNHEISER AMBEO Max

5.1.4-kanalni sustav, 500 W vršne snage, 13 ugrađenih zvučnika, 30 Hz - 20 kHz frekvencijski raspon, Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, Chromecast, AirPlay 2, 3x HDMI ulaz, 1x HDMI eARC izlaz, optički ulaz, RCA ulaz, izlaz za subwoofer

1.899 € 1.990 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi