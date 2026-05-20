Offline Voice Input - glasovni unos tekst uz transkripciju koja se odvija na samom telefonu

Riječ je o tipkovnici za glasovni unos teksta na Android pametnim telefonima koja omogućava i automatsku transkripciju videozapisa te generiranje titlova pri čemu se sve odvija lokalno na samom pametnom telefonu…

OSNOVNI PODACI Naziv Offline Voice Input Namjena Glasovna tipkovnica s podrškom za transkripciju Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Offline Voice Input je, kako već sam naziv sugerira, tipkovnica za Android pametne telefone koja se specijalizira za glasovni unos teksta, ali koja nudi i još jednu korisnu dodatnu mogućnost. Naime, u stanju je transkribirati videozapise izravno na pametnim telefonima što ima i svoje prednosti, ali i nedostatke.

Budući da se oslanja na NVIDIA-in model za automatsko prepoznavanje govora Parakeet TDT (0.6b) te koristi i neke popularne Rust komponente kao što je transcribe-rs, zauzima poveći memorijski prostor, ali i performanse izravno ovise o hardverskim mogućnostima samoga pametnog telefona.

S druge strane, sve funkcionira prilično jednostavno. Nakon instalacije potrebno je dati odgovarajuće dozvole te aktivirati samu tipkovnicu, a onda je samo potrebno snimiti glas te pričekati da aplikacija odradi svoje i upiše tekst u već predviđeno mjesto. Pri tome je moguće namjestiti da snimanje automatski počne pri aktivacije tipkovnice, a tu su i neki drugi detalji.

Usporedo s time, tu je i značajka Live Subtitles (i za to je potrebno dati odgovarajuće dozvole) koja se koristi tako da se kroz dijeljenje zaslona podijeli aplikacija za koju se želi imati tilove (npr. Youtube ili bilo koja druga aplikacija), te zatim prepustiti aplikaciji da ih automatski generira. Ono što je tu odmah evidentno jest da je aplikacija još relativno mlada, što znači i da neće uvijek sve raditi prema očekivanjima i mogu se očekivati greške.

Ipak, činjenica da se među podržanim jezicima nalazi i hrvatski uz druge pretežito europske jezike, kao i to da se sve odvija lokalno na pametnom telefonu, te da je riječ o aplikaciji otvorena koda, vrijedi je probati, pogotovo ako se žele izbjeći slična rješenja velikih tehnoloških tvrtki i barem za povremeno korištenje.