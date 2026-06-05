Offscript - transkripcija uz umjetnu inteligenciju izravno na pametnom telefonu

Offscript je aplikacija za transkripciju te stvaranje i upravljanje glasovnim bilješkama koje je specifična po tome što se oslanja na model umjetne inteligencije koji se izvršava lokalno na pametnom telefonu…

Matija Gračanin petak, 5. lipnja 2026. u 06:20
OSNOVNI PODACI
Naziv Offscript 
Namjena Upravljanje glasovnim bilješkama
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 3,29 eur mj ili 210,99 eur godišnje (Premium)

Aplikacije za transkripciju već odavna nisu ništa neobično, no manjih ih dio nudi podršku za obradu tonskoga zapisa i samu transkripciju izravno na pametnom telefonu. Offscript je, nije teško zaključiti već prema samom nazivu, upravo takva aplikacija. Pritom se oslanja na OpenAI-jev model Whisper te se sve odvija lokalno.

Sama je aplikacija zasad dostupna samo za Android pametne telefone, a osim što nudi klasičnu transkripciju snimljenog govora, tu su i neke druge mogućnosti kao što je stvaranje sažetaka ili kontekstualno pretraživanje; za pretragu koristi semantičko podudaranje koje pronalazi bilješke po značenju, a ne samo prema ključnim riječima.

Pritom je autor prilično pazio na sigurnost i privatnost, pa se tonski zapisi šifriraju uz pomoć AES-256-GCM-a, baza bilješki se osigurava uz pomoć SQLCiphera, a sami su ključevi vezani uz Android Keystore dok se pristup osigurava korištenjem biometrije.

Sve je prilično jednostavno koristiti, a korištenje počinje tako da se preuzme model umjetne inteligencije (oko 77 MB), a onda samo treba početi snimati bilješke. Tu je i podrška za stvaranje pričuvnih kopija, no na umu treba imati da je za sve mogućnosti potrebno kupiti izdanje Premium koje stoji 21,99 eura godišnje ili 3,29 eura mjesečno (besplatna je inačica prilično ograničena).

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