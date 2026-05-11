Offtrack - pretvara pametni telefon u džepnog DJ-a za popularne streaming servise

Offtrack je aplikacija koja se oslanja na poznate streaming glazbene servise kako bi omogućila vrlo jednostavno miksanje glazbe, točno onako kako bi to radio DJ, no pritom se oslanja na poseban algoritam kako bi miksanje bilo čim uvjerljivije…

OSNOVNI PODACI Naziv Offtrack Namjena Miksanje glazbe sa streaming servisa Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 4,99 eur mj ili 39,99 eur godišnje (Pro)

Offtrack je potencijalno zabavna aplikacija koja će poslužiti kao automatski DJ za miksanje glazbe koju se sluša putem popularnih glazbenih streaming servisa. Doduše, na umu treba imati da postoji razlika između inačice namijenjen Android telefonima i iPhoneu, s time da je razlika zapravo u broju podržanih servisa.

Tako inačica za iOS podržava Spotify Premium, Apple Music, TIDAL HiFi, SoundCloud Free, glazbu pohranjenu na samom pametnom telefonu, dok će Android inačica raditi sam sa Spotify Premiumom i besplatnom inačicom SoundClouda. Samu je aplikaciju jednostavno koristiti, a sve počinje povezivanjem s odabranim glazbenim servisom.

Offtrack će automatski povući playliste i pripremiti za miksanje koristeći vlastiti algoritam Smart Mix koji određuje gdje pjesmu treba umiksati sa sljedećom. Pritom je koncept jednostavan, algoritam će pronaći najenergičnije dijelove pjesama i skratiti ih na 25 do 50 posto trajanja, te prilično uspješno napraviti prijelaz na sljedeću pjesmu.

Ono što se mora priznati da Offtrack doista obavlja prilično dobar posao, premda nije sve savršeno i povremeno se može osjetiti da algoritam nije nepogrešiv. Osim toga, sama aplikacija se može koristiti za brzo preslušavanje playliste ili jednostavno uživanje u miksanoj glazbi. Osnovna inačica je besplatna, ali ograničena, a za sve je mogućnosti tu izdanje Pro koje stoji 4,99 eura mjesečno ili 39,99 eura godišnje.