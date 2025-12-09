OmniTools - velika kolekcija zaista raznovrsnih i korisnih mobilnih alata

Riječ je o praktičnoj aplikaciji koja će pametni telefoni pretvoriti u svojevrsni švicarski nožić, odnosno, na jednom mjestu okuplja raznovrsne mobilne alate koji će biti korisni gotovo svima, od Pomodoro tajmera pa sve do raznih pretvarača mjernih jedinica ili generatora barkodova…

Matija Gračanin utorak, 9. prosinca 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv OmniTools
Namjena Kolekcija raznovrsnih mobilnih alata
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 0,99 eur (donacija)

OmniTools je praktična kolekcija velikog broja različitih mobilnih alata koja je u stanju zamijeniti čitav niz aplikacija koje se specijaliziraju samo za jednu funkciju. Tako se, između ostalog, među ponuđenim alatima mogu pronaći tajmeri, alat za generiranje QR kodova, alat za pretvaranje mjernih jedinica, pa čak i maleni dodatak za izračun podjele računa u restoranu ili trgovini.

Ipak treba priznati da to što možda nije riječ o alatima koji nude ogroman broj mogućnosti (u trgovini aplikacijama se mogu naći daleko sposobnije alternative tih alata), ali će bez imalo poteškoća ispuniti ono što bi i trebali. Sama se aplikacija ističe vrlo urednim sučeljem koje prati moderne smjernice dizajna (Material 3), a tu je dnevna i noćna tema.

Zgodno je to što su svi alati uredno kategorizirani pa se i popis alata s početnog ekrana vrlo lako može svesti samo na željenu kategoriju, a tu je i mogućnost pretraživanja. Uz to, tu je i kategorija s posebnim dodatnim alatima za čije je funkcioniranje potrebno dati i određene dozvole (na primjer, za skeniranje barkodova, potrebno je omogućiti pristup kameri).

Jedan od razloga zašto su izdvojeni svakako se može naći u činjenici da autor aplikacije pazi na privatnost korisnika (u postavkama je inicijalno isključeno dijeljenje statističkih podataka), pa ima smisla da se posebno naglasi i davanje dozvola potrebnih za rad određenih alata. U svakom slučaju, oni koji traže praktične mobilne alate, s ovom će ih aplikacijom i pronaći i to na jednom mjestu. Aplikacija je besplatna, ali autor prihvaća donaciju od 0,99 eura.



