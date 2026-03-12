OneBattery - pregled i praćenje zdravstvenog stanja baterije u pametnom telefonu

Riječ je o još jednoj aplikaciji koja nudi pregled informacija o bateriji ugrađenoj u pametni telefon uz podatak o samom stanu baterije, no ključna je prednost to što pokazuje i proširene informacije u stvarnom vremenu tijekom punjenja pametnog telefona…

Matija Gračanin četvrtak, 12. ožujka 2026. u 06:00
OSNOVNI PODACI
Naziv OneBattery  
Namjena Pregled zdravstvenog stanja baterije
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 5,99 eur godišnje, 0,59 eur mj ili 6,49 eur jednokratno (Pro)

Većina pametnih telefona već imaju ugrađen pregled podataka o bateriji kao i načinu na koji se ona koristi u pametnom telefon, ali za više informacija i neke dodatne mogućnosti, valja posegnuti za alternativnim aplikacijama. Upravo jedna takva je i OneBattery koja ne samo da nudi detaljno praćenje stanja baterije, nego i proširene informacije koje se nešto rjeđe mogu vidjeti.

Jedna od ključnih mogućnosti jest prozor koji će se prikazati onda kada se pametni telefon priključi na punjač (Always-On Display). Na njemu će se u stvarnom vremenu prikazivati postotak napunjenosti, procijenjeno vrijeme do potpune napunjenosti, ali i koliko se brzo sam pametni telefon puni pa je tako moguće provjeriti koliko je punjač koji se koristi sposoban brzo napuniti bateriju. Da bi stvar bila još bolja, taj je zaslon moguće precizno prilagoditi osobnom ukusu.

Osim toga, aplikacija prikazuje i niz drugih informacija kao što je praćenje temperature baterije i napona, tu je i pregled povijesti potrošnje energije za posljednja 24 sata ili čak do deset dana unatrag, a moguće je pratiti i vrijeme uključenog i isključenog zaslona (SoT), pregled samog zdravstvenog stanja te drugo.

Moguće je postavljati i obavijesti za određene razine napunjenosti baterije (time se može izbjeći pretjerano punjenje i produljiti životni vijek same baterije), tu je i šačica različitih animacija kod punjenja (sve je optimizirano za uređaje s AMOLED zaslonima), kao i drugih detalji i sitnice. Ukratko, oni koji traže zgodno osmišljen dijagnostički alat za bateriju pametnog telefona, svakako bi trebali probati ovaj.

Besplatna inačica je ponešto limitirana, a za sve je mogućnosti potrebno plaćati pretplatu za izdanje Pro koje stoji 5,99 eura godišnje, 0,59 eura mjesečno ili 6,49 eura jednokratno.

