ONLYOFFICE Documents - mobilna inačica dobro poznate alternative za Microsoftov Office

Microsoftov Office i dalje ostaje dominanti paket uredskih alata, no već neko vrijeme postoje prilično sposobne alternative. Jedna od njih upravo je ova, a osim na računalima, tu su i aplikacije za pametne telefone i tablete…

OSNOVNI PODACI Naziv ONLYOFFICE Documents Namjena Mobilna varijante poznatog paketa uredskih alata Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

ONLYOFFICE je sada već dobro poznata alternativa ne samo za dominantni Microsoftov paket uredskih alata, nego i za druge poznate alternative, a ovdje je riječ o mobilnoj varijanti koja je prilagođena za pametne telefone i tablet računala s time da se uopće ne skriva ambicija da bude ozbiljna alternativa komercijalnim paketima uredskih alata.

Uz to što je zamišljena kao svojevrsni produžetak namijenjena onima koji već koriste ONLYOFFICE te povezanu uslugu u oblaku DocSpace, sve se može koristiti i bez toga, lokalno na telefonu. U praksi to znači da se u aplikaciji mogu stvarati i uređivati tekstualni dokumenti, proračunske tablice i prezentacije, a sve u pozadini radi onako kako bi to radilo i u inačicama za desktop računala.

Jasno, ONLYOFFICE podržava dobro poznate Microsoftove formate (docx, xlxs, pptx) kao i brojne druge, a dobro se snalazi i s PDF dokumentima te obrascima koje je moguće izravno popunjavati. Zgodno je i to što je moguće stvarati tekstualne dokumente o slika (skenira se kamerom mobilnog telefona), a tu je i čitav niz drugih mogućnosti i detalja.

Sučelje je jednostavno, no bez obzira na to što je riječ o aplikaciji za pametne telefone, ono više podsjeća na kompaktnu verziju alata namijenjenog korištenju na računalu, nego na tipičnu mobilnu aplikaciju. Svejedno, oni koji često moraju u pokretu raditi s tipičnih uredskim formatima, a pritom ne žele za to koristiti Microsoftova rješenja, svakako bi priliku trebali dati ovom rješenju.