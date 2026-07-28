PairDrop - mobilna aplikacija poznatog rješenja za laku razmjenu datoteka

PairDrop je dobro poznato rješenje otvorena koda za stvarno jednostavnu razmjenu datoteku koje se koristi putem web preglednika, a ovo je neslužbena i besplatna mobilna inačica namijenjena Android pametnim telefonima…

OSNOVNI PODACI Naziv PairDrop Namjena Neslužbena aplikacija za Android servisa PairDrop Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

PairDrop je doista odlična i sada već dobro poznata višeplatformska alternativa za AirDrop koja omogućuje da se na vrlo lagan način razmjenjuju datoteke između raznovrsnih uređaja u lokalnoj mreži, i to preko web-preglednika. No, oni koji bi ovo rješenje htjeli koristiti putem aplikacije i tako dobiti i određene dodatne mogućnosti, odnedavno to i mogu s ovom aplikacijom.

Naime, riječ je o klijentu otvorena koda upravo za PairDrop, a njegova se ključna prednost krije u dobro integraciji s Androidom. Tako se, umjesto pokretanja web preglednika i otvaranja PairDropove web stranice, datoteke mogu razmjenjivati tako da se iskoristi Androidov integriran mehanizam za dijeljenje sadržaja.

Ona osnovna funkcionalnost PairDropa zapravo ostaje nepromijenjena; oslanja se na WebRTC pa se same datoteke prenose izravno s uređaja na uređaj (P2P) unutar lokalne mreže, dok web poslužitelj servisa služi tek za ono inicijalnu detekciju uređaja na istoj mreži te uspostavu veze, dok se sam sadržaj uvijek prenosi lokalno i šifrirano.

Drugim riječima, ovo je aplikacija koja može biti korisna i onima koji već koriste PairDrop, ali i onima koji za njega tek prvi put čuju, a traže jednostavan (i besplatan) način za lokalnu razmjenu datoteka između više uređaja.