Papap - aplikacija za organiziranje grupnih vožnji namijenjena moto zajednici

Papap je besplatna aplikacija koja se specijalizira za organiziranje grupnih vožnji, a namijenjena je moto zajednici na Balkanu. Ima izrazito društveni predznak, što i jest smisao ovakve aplikacije, pa se nameće kao nezaobilazna za sve ljubitelje moto svijeta…

OSNOVNI PODACI Naziv Papap Namjena Aplikacija za organiziranje grupnih motociklističkih vožnji Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Moto zajednice često organiziraju grupne vožnje, a Papap je aplikacija koja se specijalizira upravo kao društvena platforma koja ne samo do olakšava organiziranje takvih vožnji, nego će biti korisna i kao način da spajanje zaljubljenika u moto vožnju. Usredotočuje se na moto zajednice s Balkana, a nudi sve što je potrebno kako bi organizacija prošla što bezbolnije.

Tako je moguće stvarati ili se samo pridružiti već postojećim motociklističkim događaja. Putem aplikacije vrlo je lako pronaći i otkriti organizirane grupne vožnje te se povezati s vozačima u blizini. Naravno, aplikacija nudi niz informacija o organiziranoj vožnji te je lako vidjet dogovorenu rutu, odakle se kreće, tko će sve sudjelovati i slično.

Tu je i ugrađeni chat, a svakako je korisno što se aplikacija može iskoristiti i kao način da se dobije pomoć na putu (putem aplikacije se može povezati s obližnjim vozačima koji mogu pomoći u slučaju kvara).

Osim toga, tu je i garaža putem koje je lakše upravljati osobnom kolekcijom motocikala, a zgodno je i to što se putem aplikacije mogu zabilježiti najzanimljiviji trenuci s vožnje te ih podijeliti s drugima (fotografije će imati lokacijske oznake). Dakako, mogućnosti ima još, pa svi oni koje zanimaju motociklistički događaji, ovo je aplikacija kojoj bi trebali dati priliku.