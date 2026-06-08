Papap - aplikacija za organiziranje grupnih vožnji namijenjena moto zajednici
Papap je besplatna aplikacija koja se specijalizira za organiziranje grupnih vožnji, a namijenjena je moto zajednici na Balkanu. Ima izrazito društveni predznak, što i jest smisao ovakve aplikacije, pa se nameće kao nezaobilazna za sve ljubitelje moto svijeta…
|Naziv
|Papap
|Namjena
|Aplikacija za organiziranje grupnih motociklističkih vožnji
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan
Moto zajednice često organiziraju grupne vožnje, a Papap je aplikacija koja se specijalizira upravo kao društvena platforma koja ne samo do olakšava organiziranje takvih vožnji, nego će biti korisna i kao način da spajanje zaljubljenika u moto vožnju. Usredotočuje se na moto zajednice s Balkana, a nudi sve što je potrebno kako bi organizacija prošla što bezbolnije.
Tako je moguće stvarati ili se samo pridružiti već postojećim motociklističkim događaja. Putem aplikacije vrlo je lako pronaći i otkriti organizirane grupne vožnje te se povezati s vozačima u blizini. Naravno, aplikacija nudi niz informacija o organiziranoj vožnji te je lako vidjet dogovorenu rutu, odakle se kreće, tko će sve sudjelovati i slično.
Tu je i ugrađeni chat, a svakako je korisno što se aplikacija može iskoristiti i kao način da se dobije pomoć na putu (putem aplikacije se može povezati s obližnjim vozačima koji mogu pomoći u slučaju kvara).
Osim toga, tu je i garaža putem koje je lakše upravljati osobnom kolekcijom motocikala, a zgodno je i to što se putem aplikacije mogu zabilježiti najzanimljiviji trenuci s vožnje te ih podijeliti s drugima (fotografije će imati lokacijske oznake). Dakako, mogućnosti ima još, pa svi oni koje zanimaju motociklistički događaji, ovo je aplikacija kojoj bi trebali dati priliku.