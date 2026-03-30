PaperAI - skeniranje i organizacija dokumenata uz pomoć umjetne inteligencije

PaperAI nije tipična aplikacija koja pretvara pametne telefone u mobilne skenere, nego omogućuje da se dokumenti automatski pretvori u PDF format koji je moguće pretraživati, a da bi stvar bila još bolja, sve se odvija izravno na uređaju bez potrebe za oblakom…

OSNOVNI PODACI Naziv PaperAI Namjena Pametni mobilni skener koji koristi umjetnu inteligenciju Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 4,99 eur mj, 49,95 eur godišnje ili 69,99 eur jednokratno

PaperAI se na prvi pogled može činiti kao tek još jedan tipični mobilni skener, no zapravo je riječ o aplikaciji koja ne samo da može skenirati praktično bilo kakav dokument, nego će i izravno na pametnom telefonu obraditi skenirani dokument te ga pretvoriti u PDF format i učiniti ga pretraživim (OCR), izbjegavajuću pritom obradu podataka u oblaku (ako se to ne želi).

To ujedno znači da se aplikacija može koristiti za jednostavno upravljanje dokumenata jer ih je lako moguće filtrirati po datumu, pošiljatelju ili po automatski generiranim oznakama. Štoviše, PaperAI pokušava pogoditi naslov, izvući ključne informacije i predložiti tagove (oznake), a ključna je prednost to što se može birati hoće li se koristiti oblak ili vlastiti model (može biti lokalno na pametnom telefonu, ili bilo koji kompatibilan s OpenAI API specifikacijom).

Osim toga, prednost je i činjenica da aplikacija omogućuje sinkronizaciju, ali se dokumenti najprije šifriraju lokalno na uređaju te se tek onda pohranjuju na poslužitelje u oblaku. Doduše, tu na umu treba imati da, ako se izgubi lozinka s kojom su dokumenti šifrirani, ne postoji način da ih se vrati.

Dakako, ako se ne napravi korisnički račun (to nije obavezno), onda se neće moći koristiti značajke koje uključuju oblak, nego će se uvijek biti pohranjeno i obrađivano lokalno. Ukratko, oni koji traže sposoban mobilni skener koji ne samo da nudi brzo i jednostavno skeniranje, nego nudi i da se dokumenti lako pretražuju i njima se upravlja, a pritom se pazi i na privatnost, PaperAI svakako vrijedi probati.

Osnovna inačica je besplatna no uz ograničenja, a da bi ih se uklonilo, potrebno je plaćati pretplatu za izdanje Premium koja stoji 4,99 eura mjesečno, 49,95 eura godišnje, a moguće je platiti i 69,99 eura jednokratno.