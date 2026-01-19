PCAPdroid - sposobna aplikacija za nadziranje mrežnog prometa na Android telefonima

Riječ je o aplikaciji otvorena kod koja se specijalizira za nadzor i hvatanje mrežnog prometa na Android pametnim telefonima koja će uredno raditi na telefonima koji nisu rootani, a dobro će doći za analizu konekcija aplikacija koje se koriste…

Matija Gračanin ponedjeljak, 19. siječnja 2026. u 07:00
OSNOVNI PODACI
Naziv PCAPdroid
Namjena Presretanje i analiza mrežnog prometa
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / od 3,69 eur za pojedinu značajku ili 11,99 eur za sve

PCAPdroid je aplikacija otvorena koda za nadzor mrežnog prometa na Android pametnim telefonima, a posebno se ističe činjenicom da omogućuje detaljnu analizu svih mrežnih konekcija bez potrebe za rootanjem uređaja. Premda se ne može usporediti s profesionalnim alatima za računala kao što je Wireshark, ipak će dobro poslužiti za pregled mrežnoga prometa.

Budući da se oslanja na lokalni VPN poslužitelj, sve se zapravo obrađuje lokalno na pametnom telefonu, a ujedno se time izbjegava i potreba da se roota telefon. Nakon pokretanja, aplikacija će zatražiti dozvolu za uspostavu lokalnog VPN-a, a onda je moguće odmah pregledavati s čime aplikacije komuniciraju (bilo sistemske, kao i one koje su instalirane).

Pritom se na uvid dobivaju razni podaci, od odredišnih IP addresa, preko DNS upita, pa sve do SNI vrijednosti, HTTP prometa, te drugih metapodataka. Osim toga, dobro je i to što PCAPdroid omogućuje i izvoz mrežnog prometa u PCAP formatu, bilo kao lokalnu datoteku, putem ugrađenog HTTP poslužitelja ili može izravno slati na aplikacije kao što je Wireshark.

Dakako, PCAPdroid nudi i čitav niz drugih mogućnosti i detalja (npr. dobro riješeno filtriranje zapisa mrežnoga prometa uz različita pravila, dekriptiranje HTTPS/TLS prometa uz pomoć dodatne komponente), pa se ova aplikacija doista nameće kao odlično rješenje samo za povremeni nadzor mrežnog prometa, ali i za kasniju forenzičku analizu (vrijedi i zaviriti u dokumentaciju).

Aplikacija se može koristiti besplatno, no za neke je dodatne mogućnosti ipak potrebno platiti. Tako je za značajku No-root firewall potrebno platiti 5,99 eura, a isto toliko stoji i sposobnost detekcije malwarea. Podrška za izvoz u Pcapng stoji 3,69 eura, a za sve je dodatne mogućnosti potrebno kupiti token koji stoji 11,99 eura.



