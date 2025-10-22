Player FM - još jedna popularna platforma za otkrivanje i slušanje podcastova

Riječ je o još jednoj aplikaciji za slušanje podcastova koja ne samo da omogućava pronalazak i slušanje velikog broja podcastova, nego nudi podršku za sinkronizaciju pa je svoje omiljene epizode moguće početi slušati na računalu, a nastaviti na pametnom telefonu…

OSNOVNI PODACI Naziv Player FM Namjena Popularna aplikacija za podcastove Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 22,99 eur godišnje (Premium)

Aplikacija koje omogućuje slušanje nekog od brojnih podcastova definitivno ima mnogo, a Player FM je još jedna takva aplikacija koja se nastoji pozicionirati u prilično žestokoj konkurenciji. Uz to što nudi pristup ogromnom broju podcastova iz čitavog svijeta, ključna je prednost ove aplikacije činjenica da nudi podršku za sinkronizaciju putem oblaka.

Naime, tako je neki podcast moguće započeti slušati na računalu putem web sučelja, a onda nastaviti na svojem pametnom telefonu ili tabletu. Osim toga, tu je i čitav niz drugih mogućnosti i opcija kao što je, primjerice, podrška za slušanje epizoda i onda kada nije dostupna internetska veza, stvaranje prilagođenih popisa za reprodukciju, automatsko prilagođavanje glasnoće i štošta drugo.

U katalogu nudi pristup nešto više od 20 milijuna epizoda što samo znači da će svatko naći nešto za sebe, a solidno su pokriveni i najpopularniji podcastovi, tu je i podrška za Android Auto i CarPlay, Chromecast, WearOS, zatim podrška za spremanje podataka na SD kartice (ako ih pametni telefon podržava), a tu su i neki drugi detalji.

Jedan od njih je mogućnost stvaranja prilagođenih podcast grupa, tu je i tajmer za spavanje, podrška za prikaz slike u slici, tipična podrška za društvene mreže, te još štošta drugo. Osnovna inačica je besplatna, ali je ograničeno, dok je za sve ono što Player FM može ponuditi potrebno plaćati pretplatu za izdanje Premium koj stoji 22,99 eura godišnje.