Plugsurfing - još jedno rješenje koje pomaže pronaći punionice za električna vozila

Plugsurfing je na domaćem terenu možda nešto manje poznata aplikacija ovoga tipa, no riječ je o sasvim solidnom rješenju za punjenje električnih vozila, odnosno, aplikaciji koja omogućuje pronalaženje punionica, pokretanje i plaćanje procesa punjenja električnih vozila…

OSNOVNI PODACI Naziv Plugsurfing Namjena Olakšava pronalaženje i plaćanje na punionicama Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Premda je broj električnih vozila na domaćim prometnicama i dalje malen čemu svakako pridonosi i činjenica da su takva vozila prosječnom vozaču i dalje većinom nedostupna zbog visokih cijena (ne pridonosi ni činjenica da su ove godine poticaji za kupnju takvih vozila dostupni samo pravnim osobama), potreba za aplikacijama kao što je Plugsurfing, ipak postoji.

Naime, riječ je o aplikaciji i platformi koja objedinjuje stotine operatora punionica, pružajući tako vozačima da jednostavnije pronađu, a onda i aktiviraju te plate punjenje svojega vozila na više od milijun javnih punionica koje su većinom dostupne na području EU. Čitavu je stvar zapravo relativno jednostavno koristiti.

Za početak je potrebno otvoriti korisnički račun i dodati željeni način plaćanja (aplikaciju je moguće djelomice koristiti i kao gost, bez otvaranja računa), a nakon toga je moguće pregledavati i pretraživati punionice na interaktivnoj karti duž rute putovanja ili u neposrednoj blizini, primati informacije u stvarnom vremenu o dostupnosti, radnom vremenu i cijenama, te filtrirati rezultate prema brzini i kompatibilnosti s vlastitim vozilom.

Plugsurfing nudi i besplatni planer rute koji se prilagođava modelu automobila i preostalom kapacitetu baterije, a prednost je i činjenica da se korištenjem aplikacija poput ove zapravo dobiva mogućnost da se na jednom mjestu prate i upravljaju troškovima poveznim s punjenjem električnog vozila. Drugim riječima, ova aplikacija itekako može biti zanimljiva za one koji tek ulaze u svijet električnih automobila.