Pocket FM - platforma koja će se dopasti ljubiteljima raznovrsnih audio serijala

Pocket FM je platforma za one koji su uživali u nekoć popularnim radio dramama. Na njoj će, naime, naći velik broj raznovrsnih audio serijala koji se mogu preslušavati u formi kratkih epizoda, bilo gdje i bilo kada…

OSNOVNI PODACI Naziv Pocket FM Namjena Streaming platforma s velikim brojem audio serijala Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Radio drame nekoć su među publikom bile iznimno cijeljene i popularne, no danas su one bitno rjeđe premda se mogu pronaći u okviru specijaliziranih programa i to na Hrvatskom radiju (HRT i danas ima aktivan program radio drama s urednicom Nives Madunić Barišić, te se redovito objavljuju dramatizacije domaćih i stranih autora).

Onima koji uživaju u tom formatu vjerojatno će se dopasti upravo Pocket FM. Naime, riječ je o platformi koja se specijalizira upravo za raznovrsne audio serijala (nerijetko su popraćeni i videozapisima koji su odnedavno generirani uz pomoć umjetne inteligencije). Svaki serijal je razdijeljen na poveći broj epizoda u trajanju od otprilike četiri do deset minuta.

Sama ponuda serijala je doista šarolika, od romantičnih priča i drama, preko trilera i horora, pa sve do fantasy i ZF naslova, pa će gotovo svatko pronaći nešto za sebe (na umu treba imati i to da sav sadrža nije isključivo na engleskom jeziku). Osim toga, platforma je prilično ažurna, pa se praktički svakodnevno dodaju nove epizode, što bi trebalo zadovoljiti i one najviše gladne takvoga sadržaja.

Sama aplikacija nudi sve što je potrebno za ugodno slušanje serijala, a uz brojne standardne stvarčice te pregledno sučelje, tu je i mogućnost preuzimanja epizoda za izvanmrežno slušanje, praktični tajmer za spavanje kao i poseban modalitet za korištenje u automobilu. Aplikacija se može koristiti besplatno, no za epizode je potrebno plaćati virtualnom valutom koja se može i zaraditi tako da se stvaraju – vlastite priče.