Pretty Progress - fleksibilna aplikacija za vizualizaciju protoka vremena

Premda se može činiti da je riječ tek o još jednoj klasičnoj aplikaciji koja nudi odbrojavanje vremena do nekih važnih događaja, zapravo nudi i neke dodatne zgodne mogućnosti s osobito naglašenom estetskom komponentom…

Matija Gračanin petak, 6. ožujka 2026. u 06:20
OSNOVNI PODACI
Naziv Pretty Progress
Namjena Vizualno atraktivno rješenje za praćenje protoka vremena
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 2,99 eur godišnje ili 5,99 eur jednokratno (Pro)

Pretty Progress je aplikacija koja se specijalizira za vizualno praćenje protoka vremena, bilo da je riječ o odbrojavanju do nekog budućeg događaja (do rođendana, do odlaska u mirovinu ili nešto treće), o praćenju postizanja nekoga cilja ili nešto treće (sama aplikacija može ponuditi i neke ideje što bi se sve moglo pratiti).

Pritom se ova aplikacija ne nastoji nametnuti kao svojevrsni planer ili alat za upravljanje zadacima, nego kao stalno prisutan, ali nenametljiv podsjetnik koji je uvijek vidljiv na početnom ili zaključanom zaslonu uređaja (može ga se koristiti i na pametnom satu ili računalu), a tu je i podrška za prikazivanje obavijesti.

Konceptualno je zapravo sve vrlo jednostavno; odmah po prvom pokretanju aplikacije moguće je definirati željeni događaj, cilj ili nešto treće, zatim se odabere hoće li se vrijeme odbrojavati unaprijed ili unatrag, a zatim će se sve prikazivati kroz fleksibilni widget. Ono što Pretty Progress izdvaja od sličnih aplikacija, svakako je posvećenost detaljima i visoka razina estetike i fleksibilnosti.

Tako je za definirane događaje moguće prikazivati preostalo vrijeme u danima, tjednima, mjesecima ili godinama, kombinirati više vremenskih jedinica, prikazivati postotak dovršenosti ili koristiti klasičnu traku napretka, a sve se to može dodatno prilagoditi bojama, ikonama, fontovima i rasporedom dostupnih elemenata. Naravno, mogućnosti i detalja ima još, a uz besplatno i limitirano izdanje, tu je inačica Pro koja stoji 2,99 eura godišnje ili 5,99 eura jednokratno.

