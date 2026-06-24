ProCCD - aplikacija za retro nostalgičare koja replicira efekt CCD fotoaparata

Riječ je o aplikaciji koja će se ponajprije dopasti ljubiteljima retro fotoaparata i to onih s kraja devedesetih godina, kada su CCD senzori davali prepoznatljivu kombinaciju zrnatih tekstura, zasićenih boja i blagih aberacija koje se danas smatraju specifičnim estetski potpisom…

OSNOVNI PODACI Naziv ProCCD Namjena Simulira efekte retro CCD kamera Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 10,99 eur godišnje (VIP)

Nekoć prilično popularne, kompaktne kamere koji su se oslanjale na CCD senzore (Charge‑Coupled Device) već su odavna zamijenile kamere s CMOS senzorima, a premda danas sve više dominira fotografiranjem pametnim telefonima, mnogima specifičan izgled fotografija napravljenih CCD kamerama i dalje ostaje privlačan.

ProCCD je aplikacija koja se specijalizira upravo za imitiranje prepoznatljivog efekta zasićenih boja, tvrdih kontrasta i karakteristične zrnate strukture. Drugim riječima, dobro poznatog vizualnog potpisa kojeg će se vrlo brzo prisjetiti svaki pravi ljubitelj retro fotografije, a da bi stvar bila još bolja, samo sučelje aplikacije podsjeća upravo na kompaktne kamere.

Sama se aplikacija u suštini oslanja na niz virtualnih modela kompaktnih fotoaparata kao što su Z30, IXUS95 ili U300, s time da se doista nastoji rekreirati konkretne karakteristike tih kamera i samih CCD senzora. Tu je i mogućnost podešavanja raznih parametara kao što je ISO vrijednost, ekspozicija ili balans bijele boje, ali i brojne druge mogućnosti.

Tako je podržano i snimanje videozapisa pri čemu se također koriste razni efekti, a svakako je dobro i to što se ProCCD može koristiti i kao editor za naknadno uređivanje slika i videozapisa (moguće ih je vrlo jednostavno uvesti, čak i slijedno u većem broju). Dakako, tu je i čitav niz drugih detalja i mogućnosti što samo pojačava dojam razrađenosti, no sve to ima i svoju cijenu.

ProCCD se može iskušavati besplatno, no ako se želi dobiti sve ono što aplikacija može ponuditi, kao i sve virtualne modele CCD kamera, onda je potrebno plaćati godišnju pretplatu za izdane VIP koja stoji 10,99 eura (ta se inačica može iskušavati besplatno tri dana).