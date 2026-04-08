Proton Meet - novo rješenje za videopozive i videokonferencije s naglaskom na sigurnost

Još jedna aplikacija i servis unutar sada već prilično razgranatog Protonova ekosustava kod kojeg se naglasak stavlja na sigurnost i privatnost. Ovoga je puta riječ o aplikaciji za videopozive i videokonferencije koja se odmah postavila kao konkurent etabliranim rješenjima…

Matija Gračanin srijeda, 8. travnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Proton Meet 
Namjena Videopozivi i videokonferencije sa šifriranje s kraja na kraj
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / od 7,99 eur mj po korsniku (Professional)

Proton je švicarska tehnološka tvrtka specijalizirana za usluge kod kojih se osobit naglasak stavlja na privatnost korisnika i dobro je poznata po nizu rješenja, a odnedavno je dostupna još jedna usluga i aplikacija koja je jednostavno nazvana - Proton Meet.

U ovom je slučaju riječ o rješenju za videopozive i videokonferencije koje, manje ili više, nudi sve ono što bi jedno takvo rješenje i trebalo nuditi, a da se pritom ne doima prenatrpano i prekompleksno za korištenje. Naravno, potrebno je otvoriti korisnički račun (ili iskoristiti već postojeći za bilo koje Protonovno rješenje), a nakon prijave, odmah je moguće organizirati i prvi videopoziv.

Sučelje je jednostavno te se sama aplikacija ističe onim tipičnim mogućnostima kao što je podrška za ugrađeni chat, tu osnovne kontrole za upravljanje sudionicima videorazgovora, mogućnost zaključavanja sastanka, tu je i opcija zamućivanja pozadine i reduciranje šuma tijekom poziva, podrška za sliku u slici, kao i brojni drugi detalji.

Međutim, jedna od ključnih prednosti svakako je činjenica da se svaki razgovor šifrira tako da se oslanja na MLS (Messaging Layer Security), što znači da se koristi šifriranje s kraja na kraj, ali i to da nitko iz Protona ni na koji način ne može pristupiti ili prisluškivati razgovore. Kvaliteta videa i zvuka je solidna (premda to ovisi o nizu parametara), a zgodno je i to što za samo sudjelovanje u sastancima nije potrebno imati otvoren Protonov račun.

Osim toga, besplatna inačica nudi sastanke do 50 sudionika s trajanjem do sat vremena, a oni kojima je to previše ograničavajuće, mogu uvijek plaćati izdanje Professional koje dozvoljava 100 sudionika s 24 sata po sastanku kao i druge detalje. Potonje izdanje stoji 7,99 eura mjesečno po korisniku, no vrijedi spomenuti da se uz to dobivaju i druge Protonove usluge i aplikacije.

