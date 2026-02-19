Provue - oslanja se na generativnu umjetnu inteligenciju za generiranje audio sadržaja

U moru alata koji koriste generativnu umjetnu inteligenciju za stvaranje vizualnog sadržaja, ovaj se specijalizira za generiranje zvučnoga zapisa, ali tako da nastoji interpretirati kontekst, ton i stil kako bi se generirala naracija...

OSNOVNI PODACI Naziv Provue Namjena Generiranje audio sadržaja od unesenog prompta Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Provue je potencijalno zanimljiva aplikacija koja je u stanju generirati kratke audio zapise na temelju teksta i to korištenjem generativne umjetne inteligencije. Potrebno je samo opisati neku ideju ili dati kraći opis željene teme, a aplikacija će pripremiti nekoliko minuta dugačak tonski zapis koji će zvučati kao da ga čita ljudski narator.

Sve počinje tako da se unose željeni upit (prompt), uz mogućnost dodavanja konteksta poput datoteka ili YouTube poveznica, dok se stil, ton i jezik naracije moraju posebno odabrati (hrvatski jezik nije podržan). Proces generiranja audio zapisa ponešto će potrajati, a jednom kada sve nude spremno, generirani je sadržaj moguće organizirati u playliste ili označiti kao omiljen.

Osim toga, tu je i galerija već korištenih upita (promptova) čime je lakše moguće vidjeti primjere pa na temelju njih generirati vlastiti sadržaj, a tu je i pregled već generiranih zvučnih zapisa. Na umu valja imati da je potrebno otvoriti korisnički račun kako bi se aplikacija mogla koristiti, ali i to da se po prvoj prijavi dobiva mogućnost generiranje do deset minuta zvučnih zapisa, a ti će se krediti obnavljati svaki mjesec.

Za dodatne je minute potrebno plaćati pa se tako da za pet dolara dobiva dodatnih 45 minuta, za 12 dolara 120 minuta, a za 24 dolara dodatnih 240 minuta. Sve u svemu, Provue je praktičan mobilnih alat za sve koji žele pretvoriti svoje ideje u kratke audio zapise i to tek od običnog upita.