Punto - kolekcija stvarno raznovrsnih i korisnih alata na Android telefonima
Mobilne aplikacije koje su zapravo kolekcije većeg brojna raznovrsnih alata nisu previše česte, ali nisu ni neuobičajene, a Punto je upravo takva aplikacija koja kroz jednostavno sučelje nudi pristup više od sedamdesetak zaista šarolikih alata…
|Naziv
|Punto
|Namjena
|Kolekcija raznovrsnih alata
|Android
|Google Play
|iOS
|Nema
|Cijena
|Besplatan / 3,9 eur jednokratno (Premium)
Dok se neke aplikacije usko specijaliziraju za određene zadatke, druge idu sasvim drugim smjerom, a jedna od njih je Punto. Riječ je o aplikaciji koja zapravo okuplja više od sedamdesetak raznovrsnih alata, pa se već samim time nameće kao jedna od aplikacija koje itekako vrijedi imati pri ruci.
Popis alata je oveći, a među alatima se može doista pronaći štošta; od onih alata za neka osnovna mjerenja te klasičnih konvertera, preko financijskih i drugih kalkulatora, pa sve do generatora slučajnih vrijednosti, jednostavnih igara te nekoliko praktičnih dodataka za rad s tekstom i slikama.
Dakako, sve je uredno kategorizirano, no tu je i mogućnost pretraživanja pa je vrlo lako pronaći željene alate (jednom kada se točno zna što se traži). Većina ugrađenih alata radit će bez potrebe za internetskom vezom, a dok su neki iznimno rudimentarni, neki nude i određene dodatne mogućnosti, no sve manje ili više naginje asketizmu.
To, doduše, ne znači da ne odrađuju svoj posao. Baš nasuprot, ugrađeni alat pokazat će se iznimno korisni u trenutku kada zatrebaju, bez obzira na minimalizam. Aplikacija se može koristiti besplatno, no tu je i izdanje Premium koje stoji 3,99 eura jednokratno koje uvodi neke dodatne detalje te osigurava da se razvoj aplikacije nastavi.