RadiOMG - aplikacija za slušanje tematskih kanala internetskog radija SomaFM

SomaFM neovisna je internetska radijska mreža poznata po tome da emitira više od 30 tematskih kanala bez reklama uz financiranje isključivo donacijama slušatelja, a ovo je aplikacija koja omogućava jednostavno slušanje dostupnih kanala…

OSNOVNI PODACI Naziv RadiOMG Namjena Službena Android aplikacija za SomaFM Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

RadiOMG je aplikacija otvorena koda koja se specijalizira za slušanje popularnog nekomercijalnog internetskog radija SomaFM sa sjedištem u San Franciscu, a koji se proslavio po svojim specifičnim žanrovskim i ručno uređivanim glazbenim kanalima u kojima se može uživati sasvim besplatno (prihvaćaju se donacije).

Sama aplikacija koja je, što se tiče Android postala i službenom mobilnom aplikacijom, ističe se minimalističkim i jednostavnim sučeljem kroz koje se dobiva i elegantan pregled čitavog kataloga aktivnih kanala, od ambijentalne glazbe, preko indie rocka pa sve do jazza i glazbe uživo. Za reprodukciju je dovoljno samo dodirnuti sličicu kanala, a pritom je moguće uživati u nekoliko vizualizacija.

Dakako, RadiOMG nudi i neke sasvim tipične mogućnosti kao što je tajmer za spavanje, podrška za Chromecast te podrška za Android Auto, a zgodno je i to što se može vidjeti i pregled pjesama koje slijede kao i one koja se aktualno reproducira (pjesme je moguće označavati kao favorite). Praktičan je detalj i to što je moguće podijeliti s drugima koji se kanal sluša, ali i otvoriti ga u drugom reproduktoru (dostupni su URL-ovi do streamova).

Osim toga, aplikacija nudi i mogućnost izbora kvalitete i formata audiozapisa (AAC ili MP3) ovisno o brzini internetske veze, dok će nekima možda biti zanimljiva u mogućnost izbora između više izgleda (skinova) sučelja. Ukratko, RadiOMG je aplikacija koja bi se mogla dopasti svima onima koji vole otkrivati i uživati u glazbi i to sasvim besplatno.