radio.net - sve popularnija aplikacija za slušanje internetskog radija i podcastova

Riječ je o možda nešto manje poznatoj, no u zadnje vrijeme sve popularnijoj aplikaciji koja omogućava uživanje u više od šezdeset tisuća radijskih postaja koje svoj program emitiraju i putem Interneta, ali i brojnih podcastova…

Matija Gračanin ponedjeljak, 23. veljače 2026. u 06:25
📷 Bug / Grok
Bug / Grok
OSNOVNI PODACI
Naziv radio.net
Namjena Slušanje internetskog radija i podcastova
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 1,49 eur mj ili 10,99 eur godišnje (Prime)

Samo jedan od načina na koji je moguće besplatno uživati u raznovrsnoj glazbi svakako je slušanje radijskih postaja i to pogotovo onih koje svoj program emitiraju i putem Interneta. Kako je takvih sve više i to zapravo postaje standardom, nastao je i niz aplikacija koje upravo to omogućuju, a radio.net je još jedna.

Sama aplikacija nudi više od 60 tisuća internetskih radijskih postaja i više od dva milijuna epizoda podcasta čime se aplikacija zapravo pretvara u svojevrsni medijski agregator koji kroz jednostavno i vizualno skladno sučelje omogućava slušanje glazbe i raznih emisija. Nakon instalacije je potrebno naznačiti omiljene kategorije glazbe, a aplikacija će onda odmah nanizati i preporučene radijske postaje.

Dobro je to što je sve moguće pretraživati prema žanru, temi, gradu ili državi, pa je vrlo lako pronaći postaju ili podcast epizodu koju se želi slušati. Tu su i druge očekivane mogućnosti i podrške pa aplikacija nudi alarm, tajmer za spavanje, podršku za Chromecast, Android Auto i CarPlay, zatim je tu i podrška za slušanje i onda kada nema dostupne internetske veze te druge stvarčice.

Osnovna inačica aplikacije je besplatna, ali koja prikazuje oglase, a nije potrebno ni otvaranje korisničkog računa osim ako se ne namjerava koristiti sinkronizaciju favorita i korištenje pretplate Prime na više uređaja. Pretplatom se uklanjaju i oglasi (ne i reklame koje emitiraju same radijske postaje), a ona stoji 1,49 eura mjesečno ili 10,99 eura godišnje.

