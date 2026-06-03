Radiyo - rudimentarna, ali ipak zanimljiva aplikacija za slušanje internetskog radija

Postoji čitav niz odličnih aplikacija koje se specijaliziraju upravo za slušanje internetskog radija. Ovo je još jedna takva aplikacija koja se, prije svega, ističe minimalizmom no svejedno nudi neke zanimljive mogućnosti i drukčiji pristup…

OSNOVNI PODACI Naziv Radiyo Namjena Asketska aplikacija za slušanje internetskog radija Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 2,99 eur

Radiyo je u suštini tek još jedna aplikacija za slušanje internetskog radija kod koje je već na prvi pogled jasno da se naglašava minimalistički pristup. Štoviše, za razliku od većine sličnih aplikacija, ovdje nema popisa radijskih postaja, nego ih je potrebno pretraživati (moguće i po zemljama) ili ih je potrebno ručno dodati unosom URL-a.

Međutim, ipak nudi neke zanimljive mogućnosti. Prije svega, tu je opcija da se od glazbe koja je pohranjena na unutarnjoj memoriji telefona napravi vlastita „lokalna“ radijska postaja, a tu je i mogućnost da se ponešto podesi kakvoća tona (nudi 12-tračni ekvilajzer) kao i opcija da se upravlja latencijom (u naplatnom izdanju).

Potonje je korisno onda kada se koriste Bluetooth slušalice, ali pridonosi i ukupnom vizualnom dojmu same aplikacije (neke je stvari moguće i dodatno prilagoditi). Osim toga, tu su i neke klasične stvarčice kao što je tajmer za spavanje, automatsko preuzimanje naslovnica albuma te neki drugi manji detalji kao što je izvor pospremljenih postaja u JSON.

Ukratko, oni koji traže vrlo jednostavno i funkcionalnu aplikaciju za slušanje internetskog radija, i radije bi izbjegli prevelik broj funkcija i mogućnosti kojima s obično može pohvaliti neka prilično dobra konkurencija, možda će im se dopasti upravo Radiyo. Na umu samo treba imati da je za sve mogućnosti potrebno platiti 2,99 eura.