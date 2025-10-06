Rarevision VHS - simulira izgled filmova snimljenih VHS kamerama iz osamdesetih

Svi oni koji iz nekoga razloga s nostalgijom gledaju na već odavna zaboravljene VHS kamere popularne osamdesetih godina i djelomice početka devedesetih, s ovom će aplikacijom definitivno doći na svoje…

OSNOVNI PODACI Naziv Rarevision VHS Namjena Simulira snimanje VHS kamerama Android Google Play / Lite iOS App Store / Lite Cijena Besplatan / 4,99 eur

Rarevision VHS je aplikaciji koja zaista vrlo vješto simulira izgled i zvuk filmova snimljenih VHS kamerama iz 80-ih godina prošlog stoljeća, a ono što ovu aplikaciju čini toliko zanimljivom i popularnom među zaljubljenicima u retro efekte, svakako je činjenica da doista uspijeva postići iznenađujuće autentičan izgled videozapisa.

Drugim riječima, stvaranje filmova s naizgled nekvalitetnom i zrnatom slikom, ispranih boja, karakterističnih smetnji tipičnih i za VHS kasete te s lo-fi tonskim zapisom (ovo potonje se može i zaobići u postavkama), s ovom aplikacijom su nadohvat ruke i, ako već ništa drugo, buđenje nostalgije za prošla vremena kada su ovakve snimke bile sasvim uobičajene definitivno je zajamčeno.

Sučelje je jednostavno i emulira izgled sučelja VHS kamera s tipičnim gumbima za snimanje i zumiranje, no tu je i mogućnost prebacivanja između prednje i stražnje kamere pametnog telefona. U postavkama je moguće nešto detaljnije prilagoditi efekte i druge mogućnost pa tu svakako valja zavirit (klikne se na Menu), ali na umu treba imati da je besplatno izdanje (Lite) prilično limitirano.

Zumiranje kamere je također vjerno izvedeno, a kako bi se dodatno postigla ona razina autentičnosti VHS kamera, tu je i prikaz datuma i vremena na ekranu pri čemu je moguće postaviti i proizvoljni datum. Aplikacija nudi i dodatne funkcije poput dodavanja animiranih (i treperećih) naslova, a videozapise je moguće i uvoziti iz unutarnje memorije telefona. Naravno, tu su i brojne druge stvarčice, detalji i specifičnosti, a za puni je doživljaj nostalgije VHS kamera iz osamdesetih ipak potrebno kupiti puno izdanje koje stoji 4,99 eura.