Reko - aplikacija za jednostavnu kontrolu troškova kroz upravljanje pretplatama

Reko je praktična i ljepuškasta aplikacija namijenjena svima koji žele imati lijepo osmišljen pregled nad svim svojim pretplatama te na taj način izbjeći neugodna iznenađenja i u konačnici uštedjeti ako se uvidi da je neku pretplatu bolje ukinuti…

Matija Gračanin ponedjeljak, 8. rujna 2025. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Reko
Namjena Ljepuškasta aplikacija za upravljanje pretplatama
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Aplikacija za upravljanje pretplata nisu nove i već ih ima nekoliko, a Reko je još jedna aplikacija te vrste koja se ističe lijepo osmišljenim i moderno dizajniranim sučeljem, te koja nudi i tipične mogućnosti. Naravno, to ujedno znači i da je sve vrlo lako koristiti, a to ujedno znači i da će dobro poslužiti kako bi se stekla kontrola nad pretplatama.

U suštini je dovoljno unijeti podatke o svojim pretplatama (sve je prilično lako), a aplikacija će zatim prikazivati nadolazeće datume plaćanja, ukupne mjesečne iznose te upozoriti kada je vrijeme za obnavljanje pretplate. Time ne samo da se dobiva jasan pregled koliko se novca troši na različite pretplate, nego se mogu izbjeći i neželjeni troškovi.

Naime, Reko će dobro poslužiti upravo onda kada se želi iskušati neki servis koji nudi besplatni probni period, no zapravo je pretplate otpočeta. Reko će, nakon što se unese željena usluge, pouzdano upozoriti na to da stiže vrijeme za naplatu, a to znači da će se spriječiti da neka pretplata prođe neopaženo ili da se nastavi koristiti usluga koja više nije potrebna.

Tu su i neke dodatne mogućnosti kao što je mogućnost postavljanja fleksibilnih ciklusa naplate (tjedno, mjesečno, godišnje), podrška za više valuta, dok je tu i tamna tema te mogućnost pregleda statistike i kategorizacije troškova. Vrijedi i spomenuti da se svi podaci pohranjuju na unutarnjoj memoriji telefona, a uz besplatno i ograničeno izdanje, tu je inačica Pro koja stoji pet eura jednokratno.



