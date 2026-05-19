Remindio - prilično rafinirana aplikacija za definiranje raznovrsnih podsjetnika

Premda se na prvi pogled može činiti kako je ovo tek još jedna aplikacija za upravljanje podsjetnicima, čim je se počne koristiti, ubrzo će se uvidjeti da je riječ o razrađenom sustavu za upravljanje ponavljajućim zadacima, alarmima i kontekstualnim podsjetnicima…

Matija Gračanin utorak, 19. svibnja 2026. u 06:30
📷 Bug / Grok
OSNOVNI PODACI
Naziv Remindio 
Namjena Moćna aplikacija za upravljanje podsjetnicima
Android Google Play
iOS Nema
Cijena Besplatan / 4,99 eur mj ili 39,99 eur godišnje (Pro)

Ponuda aplikacija koje se specijaliziraju za upravljanje podsjetnicima i zadacima prilično je izdašna, no Remindio se u među prilično žestokom konkurencijom doista uspijeva istaknuti. Naime, riječ je o stvarno dobro razrađenoj i promišljenoj aplikaciji za definiranje podsjetnika koja nastoji pokriti čitav niz raznovrsnih scenarija.

U suštini doista jest riječ o još jednom digitalnom planeru no koji se ponaša kao kombinacija sustava za definiranje alarma i upravljanje kontekstualnim obavijestima i podsjetnicima. Sami podsjetnici se mogu postaviti kao obična notifikacija ili kao alarm koji će se prikazati preko cijelog zaslona, uz prilagođen ton, jačinu zvuka i vibraciju.

Međutim, ondje gdje Remindio doista briljira jest mogućnost podešavanja ponavljanja; od klasičnih dnevnih i tjednih ponavljanja do podešavanja scenarija kao što je svakog drugog četvrtka ili svakog prvog ponedjeljka u mjesecu. Osim toga, može biti prilično uporan i podsjećati sve dok se neki zadatak doista ne izvrši, što bi nekima itekako moglo biti korisno.

Uz to, tu je i mogućnost postavljanja podsjetnika ovisnih o Bluetooth konekcijama pa je moguće zadati da se podsjetnik aktivira tek kad se dođe na određenu lokaciju ili kad se telefon odspoji od Bluetootha u automobilu. Jasno, tu je i čitav niz drugih mogućnosti, detalja i parametara, pa svi oni koji traže moćno rješenje za upravljanje podsjetnicima, upravo su ga pronašli. Besplatna inačica je ograničena, no tu je izdanje Premium koje stoji 1,99 eura mjesečno ili 4,99 eura godišnje.

