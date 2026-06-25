RemindLink - jednostavan upravitelj poveznicama s opcijom definiranja podsjetnika

Upravitelji bookmarcima već odavna nisu ništa neobično, kako na računalima tako i na pametnim telefonima, no RemindLink ide i korak dalje. Naime, omogućava spremanje poveznica uz definiranje podsjetnika…

OSNOVNI PODACI Naziv RemindLink Namjena Spremanje poveznica uz definiranje podsjetnika Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Aplikacije i alati koji se specijaliziraju za spremanje i organiziranje poveznica zapravo su prilično korisni, pogotovo za one koji si poveznice dok surfaju na pametnom telefonu šalju porukama, e-poštom ili na već neki drugi način. Međutim, nerijetko se dogodi da se na neku spremljenu poveznicu jednostavno kasnije zaboravi, a upravo tu uskače RemindLink.

Naime, kada će se spremati neka poveznica na sadržaj koji se kani pročitati, poslušati ili pogledati kasnije, moguće je definirati podsjetnik. Pritom podsjetnik može biti jednokratan, ali se može namjestiti i da se ponavlja dnevno, mjesečno, godišnje ili posve prilagođeno, a time se ujedno jamči da se spremljena poveznica doista otvorit nekad u budućnosti.

Jasno, kako se oslanja na integriranu funkciju dijeljenja na Android telefonima, poveznice se mogu snimati iz praktično bilo koje aplikacije, a svakako je zgodno i to što će RemindLink detektirati kopiranu poveznicu spremljenu u međuspremnik. Poveznice je moguće i pretraživati, a tu je i podrška za automatsku kategorizaciju.

Osim toga, tu je i praktičan widget, podrška za stvaranje pričuvnih kopija (podržan je uvoz i izvoz svega spremljenog), zatim podrška za definiranje radnji na više poveznica odjednom, tu su i određene mogućnosti koje se tiču prilagođavanja sučelja te drugi detalji. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija se može koristiti posve besplatno.