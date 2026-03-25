Retro - digitalni album koji se dijeli samo s prijateljima i obitelji

Retro je aplikacija koja se pokušava postaviti kao minimalistička alternativa klasičnim društvenim mrežama u kojoj algoritmi neće prisilno nuditi sadržaj, nego kao mjesto gdje se slike dijele s prijateljima i obitelji bez ikakvih pritisaka…

Matija Gračanin srijeda, 25. ožujka 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Retro  
Namjena Društvena mreža za dijeljenje fotografija
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / 5,99 eura mj ili 43,99 eura  godišnje (Premium)

Moderne društvene mreže agresivno primjenjuju algoritme koji filtriraju i serviraju sadržaj, nerijetko u marketinške i komercijalne svrhe, pa ni ne čudi da mnogi traže novi način kako bi s drugima neometano dijelili sadržaj. Retro je aplikacija koja upravo u tome želi pomoći. Naime, riječ je o svojevrsnom digitalnom albumu s karakteristikama društvene mreže, putem kojega je moguće slike dijeliti s prijateljima i obitelji.

Drugim riječima, umjesto beskonačnog feeda, ovdje je riječ o tjednom foto-dnevniku koji se dijeli isključivo s ljudima koje se stvarno poznaje, a sve počinje jednostavnim odabirom fotografija iz postojeće galerije i popunjavanjem tjedana unatrag. Time se zapravo lako može vidjeti što su prijatelji ili članovi obitelji radili proteklog tjedna, bez ikakvih pritisaka ili algoritamski probranog sadržaja.

Sama aplikacija potiče korisnike da objavljuju one obične trenutke, slike s kave s kolegama, šetnju parkom ili slike s večera (no nema nekih posebnih ograničenja), a nameće se kao odlično rješenje svima onima koji su već zasićeni očitom komercijalizacijom društvenih mreža i platformi kao što je, primjerice, Instagram.

Sučelje aplikacije je minimalističko i pomalo budi nostalgiju na neka jednostavnija, prošla vremena, a ono što je najvažnije, svakako je činjenica da je sve što se dijeli i radi privatno. Tako je popis prijatelja privatan, lajkovi su privatni, a opisi slika nisu obavezni. Tu su i mjesečni pregledi u obliku kolaža ili kratkih video sažetaka, kao i neke druge stvarčice (slanje fizičkih razglednica). Retro se može koristiti besplatno, no tu je i izdanje Premium koje stoji 5,99 eura mjesečno ili 43,99 eura  godišnje.

 

