Rotation - omogućava bolje upravljanje orijentacijom zaslona na Android telefonima

Jedan od dijelova koji je relativno zapostavljen na Android telefonima svakako je nešto preciznije i rafiniranije upravljanje orijentacijom zaslona. Upravo se za taj zadatak specijalizira ova aplikacija koja omogućava upravljanje orijentacijom za svaku aplikaciju individualno…

OSNOVNI PODACI Naziv Rotation Namjena Precizno upravljanje rotacijom zaslona Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan / 1,09 eura mj, 6,99 eura god ili 15,99 eura jednokratno (Premium)

Rotation je mobilni alat koji nastoji riješiti jedan od problema Android telefona te proširiti mogućnost upravljanja orijentacijom zaslona. Naime, zapravo omogućava da se točno podesi kako će se zaslon ponašati pri pozivu, zaključanom ekranu, spojenim slušalicama, punjenju ili korištenju neke određene aplikacije.

Sama aplikacija je u stanu detektirati aktivnu aplikaciju te zatim prema unaprijed zadanim pravilima mijenjati orijentaciju zaslona, pri čemu se u svakom trenutku može premostiti zadano pravilo i to putem plutajuće ikone, notifikacije ili dodatne pločice koja će se smjestiti u brzom izborniku (valja napomenuti da ovo nije dostupno u besplatnoj inačici).

Doduše, tu treba biti svjestan činjenice da Rotation za svoj rad treba prilično široke dozvole, no to je sasvim očekivano s obzirom na mehanizme koji su potrebni da bi sama aplikacija mogla raditi ono čemu je i namijenjena. Samo sučelje aplikacije prilično jednostavno i sve se svodi na podešavanje dostupnih parametara, ali to ujedno znači i da ju je prilično lako koristiti.

Besplatna inačica je prilično ograničena no dovoljno funkcionalna, ali za neke naprednije mogućnosti, kao što je podrška za automatizaciju kroz podršku za dobro poznati Tasker ili ručno upravljanje orijentacijom unatoč zadanim pravilima, ali i za uklanjanje oglasa, potrebno plaćati pretplatu za izdanje Premium koja stoji 1,09 eura mjesečno, 6,99 eura godišnje ili 15,99 eura jednokratno.