Save It Later - spremanje i organizacija poveznica, članaka, videozapisa i drugog sadržaja

Riječ je o zgodno napravljenoj aplikaciji koja omogućava jednostavnu pohranu poveznica i drugog internetskog sadržaja kako bi ga se moglo pregledavati kasnije. Zgodno je i to što omogućuje uvoz bookmarka iz popularnih web preglednika…

Matija Gračanin ponedjeljak, 10. studenog 2025. u 06:28
OSNOVNI PODACI
Naziv Save It Later 
Namjena Spremanje i organizacija bookmarka i drugog sadržaja
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan / od 0,89 eur mjesečno

S obzirom na ogromnu količinu raznovrsnoga sadržaja na Internetu, nerijetko se odgađa samo pregledavanje pa se poveznica do toga obično negdje pohrani, a onda se tijekom vremena i zagubi. Save It Later je aplikacija koja, slično kao i neke druge koje omogućuju pohranu poveznica, osigurava da se ono što je pohranjeno uvijek može pronaći.

Naime, riječ je o aplikaciji koja se pozicionira kao sveobuhvatni upravitelj bookmarcima te omogućuje spremanje internetskog sadržaja, od raznih članaka i videozapisa do objava s društvenih mreža, ali ih i organizirati u tematske kolekcije. Osim toga, omogućuje i uvoz bookmarka iz poznatih web preglednika.

U aplikaciju se potrebno prijaviti (može se koristiti Googleov račun), a svakako je dobro to što će tako biti osigurana i sinkronizacija podataka u oblaku (podržano je i šifriranje s kraja na kraj). Nakon prijave u aplikaciju, moguće je stvarati vlastite kolekcije te dodavati oznake kako bi kasnije sve bilo lakše filtrirati. Osim toga, tu je i podrška za arhiviranje, ali i čitav niz dodatnih korisnih funkcija.

Tako je tu mogućnost istovremenog spremanja više poveznica, automatsko kategoriziranje sadržaja prema tipu (videozapis, internetski članak,  objava na društvenoj mreži i drugo), kao i predlaganje kolekcija na temelju prethodno spremljenih stavki. Dakako, drugih detalja i mogućnost ima još, ali na umu treba imati da se za puni doživljaj aplikacije valja odlučiti za izdanje Pro koje stoji 0,89 eura mjesečno, 5,49 eura godišnje ili 8,99 eura jednokratno.



