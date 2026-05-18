ScorePeek - prikazuje sportske rezultate uživo na AOD zaslonu

ScorePeek je aplikacija koja bi se mogla dopasti svima onima koji u svakome trenutku žele znati rezultate različitih sportskih natjecanja i primiti obavijest kada se rezultat promijeni, a da pri tome ne moraju ručno pokretati aplikacije kako bi to doznali…

OSNOVNI PODACI Naziv ScorePeek Namjena Prikaz sportskih rezultata na AOD zaslonu Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

ScorePeek nije tipična aplikacija za pregled rezultat različitih sportskih natjecanja, a mogla bi biti zanimljiva onima koji u svakome trenutku žele znati rezultat i kada se on promijeni bez potrebe da otključavaju telefon ili pokreću druge specijalizirane aplikacije.

Naime, iskoristit će AOD (Always On Display) ili standby zaslon na kojem će prikazivati sportske rezultate i to u stvarnom vremenu, a tu je i podrška za prikaz obavijesti kada se rezultati promijeni. Tako je, na primjer, moguće pratiti nogometne utakmice različitih liga i različitih momčadi te u svakome trenutku znati aktualni rezultat i kada se dogodio gol.

Uz nogomet, ScorePeek nudi i pregled košarkaških utakmica, teniskih mečeva, bejzbola, američkog nogometa, i kriketa. Nema neke posebno napredne mogućnosti, a jednako tako nije moguće ručno dodavati izvore ili proširivati pokrivena sportska natjecanja (podržano je pretraživanje u postavkama), ali je sve vrlo jednostavno koristiti. U suštini se pokrene aplikacija, odabere se utakmica ili već natjecanje koje se želi pratiti i prikaz rezultata će odmah biti aktivan.

Pritom je moguće podesiti da se aplikacija automatski pokreće, prilagoditi svjetlinu zaslona, uključiti parametar da se dvostrukim dodirom zaslona aplikacija zatvara, a moguće je uključiti prikaz prognoze vremena te ponešto prilagoditi izgled sata i stanja napunjenosti baterije (za neke je funkcije potrebno dati i odgovarajuće dozvole). Tu su i neki drugi detalji, a svakako je dobro to što je aplikacija besplatna i ne prikazuje oglase.