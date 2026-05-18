ScorePeek - prikazuje sportske rezultate uživo na AOD zaslonu
ScorePeek je aplikacija koja bi se mogla dopasti svima onima koji u svakome trenutku žele znati rezultate različitih sportskih natjecanja i primiti obavijest kada se rezultat promijeni, a da pri tome ne moraju ručno pokretati aplikacije kako bi to doznali…
|Naziv
|ScorePeek
|Namjena
|Prikaz sportskih rezultata na AOD zaslonu
|Android
|Google Play
|iOS
|App Store
|Cijena
|Besplatan
ScorePeek nije tipična aplikacija za pregled rezultat različitih sportskih natjecanja, a mogla bi biti zanimljiva onima koji u svakome trenutku žele znati rezultat i kada se on promijeni bez potrebe da otključavaju telefon ili pokreću druge specijalizirane aplikacije.
Naime, iskoristit će AOD (Always On Display) ili standby zaslon na kojem će prikazivati sportske rezultate i to u stvarnom vremenu, a tu je i podrška za prikaz obavijesti kada se rezultati promijeni. Tako je, na primjer, moguće pratiti nogometne utakmice različitih liga i različitih momčadi te u svakome trenutku znati aktualni rezultat i kada se dogodio gol.
Uz nogomet, ScorePeek nudi i pregled košarkaških utakmica, teniskih mečeva, bejzbola, američkog nogometa, i kriketa. Nema neke posebno napredne mogućnosti, a jednako tako nije moguće ručno dodavati izvore ili proširivati pokrivena sportska natjecanja (podržano je pretraživanje u postavkama), ali je sve vrlo jednostavno koristiti. U suštini se pokrene aplikacija, odabere se utakmica ili već natjecanje koje se želi pratiti i prikaz rezultata će odmah biti aktivan.
Pritom je moguće podesiti da se aplikacija automatski pokreće, prilagoditi svjetlinu zaslona, uključiti parametar da se dvostrukim dodirom zaslona aplikacija zatvara, a moguće je uključiti prikaz prognoze vremena te ponešto prilagoditi izgled sata i stanja napunjenosti baterije (za neke je funkcije potrebno dati i odgovarajuće dozvole). Tu su i neki drugi detalji, a svakako je dobro to što je aplikacija besplatna i ne prikazuje oglase.