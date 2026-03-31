Screen Dimmer - pomaže ublažiti naprezanje očiju kod korištenja pametnih telefona

Moderni zasloni na pametnim telefonima, premda nude impresivnu vizualnu kakvoću, nekima uzrokuju određene probleme koji proizlaze iz načina na koji zaslonu reguliraju svjetlinu. Ovo je aplikacija koja nastoji pomoći smanjiti naprezanje očiju i druge moguće probleme…

OSNOVNI PODACI Naziv Screen Dimmer Namjena Sprječava naprezanje očiju zbog PWM-a Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Dobro je poznata činjenica da moderni zasloni na pametnim telefoni, i to pogotovo OLED i AMOLED zasloni, koriste PWM (Pulse Width Modulation) kao način za reguliranje svjetline koja funkcionira brzim uključivanjem i isključivanjem piksela. To kod nekih korisnika uzrokuje pretjerano naprezanje očiju, ali i glavobolje, pa čak i mučninu, no rješenje postoji, a jedno od njih upravo je Screen Dimmer.

U suštini, aplikacija ne radni ništa posebno napredno, no svejedno je nerijetko dovoljno učinkovito da se smanji to neželjeno treperenje zaslona. Naime, jednostavno će dodati tamni overlay čime se zadržava relativno visoka razina svjetline zaslona, ali se izbjegavaju negativni utjecaj tipičan za one koji su osjetljivi na PWM.

Sama se aplikacija ističe totalnim minimalizmom i to se već vidi i prema asketskom sučeljem, a na umu treba imati i da se oslanja na Androidov sustav pristupačnosti (Accessibility service) što znači da mi treba dati i odgovarajuće dozvole. Uz to što omogućava ublažavanje neželjenih efekata PWM-a, aplikacija može pomoći i kod izbjegavanje burn-ina, no koliko doista ima učinka, to neka svatko zaključi sam za sebe.

Ukratko, Screen Dimmer je potencijalno rješenje za sve one koji imaju problema s korištenjem pametnih telefona ako su preosjetljivi na PWM. Jednostavno ga je koristiti, ima vrlo pragmatičan pristup zbog kojeg ne troši mnogo baterije niti je previše nametljiv, a da bi stvar bila još bolja, može se koristiti besplatno.