ScreenCraft - opsežna kolekcija probranih i kvalitetnih pozadinskih slika

Kolekcije pozadinskih slika za pametne telefone prilično su brojne, a ovo je još jedna takva aplikacija. Slično kao i duge aplikacije ovoga tipa, nudi probrane pozadinske slike, ali tu je i mogućnost generiranja wallpapera uz pomoć umjetne inteligencije…

OSNOVNI PODACI Naziv ScreenCraft Namjena Kolekcija kvalitetnih pozadina za smartfone Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / 1,09 eur tjedno, 2,09 eur mj, 5,49 eur jednokratno (Pro)

Odabir pozadinske slike jedan je od ključnih koraka pri prilagođavanju sučelja pametnog telefona, pa ni ne čudi da postoji čitav niz aplikacija koje se specijaliziraju upravo za to. ScreenCraft je još jedna aplikacija koja nudi opsežnu i pomno probranu kolekciju pozadinskih slika visoke razlučivosti, ali i neke dodatne mogućnosti.

Sučelje je vrlo jednostavno i pregledno, a svaka se ponuđena pozadina može odmah postaviti na početni ili zaključani zaslon jednim dodirom (moguće je namjestiti i da se pozadine automatski mijenjaju svakodnevno), dok je tu i mogućnost pregleda kako će pozadina izgledati na pametnom telefonu koristeći njegov mockup, nešto što se rijetko može vidjeti kod sličnih aplikacija.

Osim toga, ScreenCraft nudi i kolekciju pozadina inspirirane temama popularnih proizvođača kao što su Apple, Samsung, Google ili OnePlus, a tu je i alat za izradu vlastitih pozadina uz mogućnost dodavanja raznih slojeva, dubinskih efekata i vizualnih elemenata. Jednako tako, tu je i alat za generiranje pozadina uz pomoć umjetne inteligencije za što je potrebno osigurati i dovoljno kredita.

Jasno, zbirka pozadina se redovito ažurira, sve je uredno kategorizirano, a tu je čak i mogućnost izbora između dvije vrste sučelja aplikacije. Osnovna se inačica može koristiti besplatno, no za sve je mogućnost potrebno plaćati pretplatu za izdanje Pro koja stoji 2,09 eura mjesečno, 1,09 eura tjedno ili 5,49 eura jednokratno (za generiranje uz AI se i dalje moraju kupovati krediti).