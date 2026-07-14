ScreenZen - nastoji pomoći smanjiti prekomjerno korištenje pametnog telefona

Činjenica da su brojne aplikacije dizajnirane tako da potiču ne samo da ih se pokreće, nego tako da se što dulje zadrži pažnja korisnika posve je neupitna, pa je stoga pojava aplikacija koja nastoje to ublažiti sasvim logična…

OSNOVNI PODACI Naziv ScreenZen Namjena Smanjenje korištenja smartfona Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan / donacije od 5,99 eur

ScreenZen je još jedna aplikacija koja se svrstava u kategoriju onih koje nastoje pomoći da se smanji korištenje pametnog telefona, s time da svemu pristupa znatno agresivnije te domišljatije u odnosu na konkurenciju, i to tako da nudi niz taktičkih prepreka kojima se želi korisnike natjerati da dobro promisle prije nego što pokrenu neka aplikacija.

Za razliku od većine sličnih aplikacija, ScreenZen uvodi namjerno kašnjenje i pauze prije samog pokretanja prethodno definiranih aplikacija ili web stranica, pri čemu se samo vrijeme čekanja može inkrementalno povećavati sa svakim idućim pokušajem otvaranja u istom danu. No, sama odgoda nije jedino za čime poseže.

Tu su i pitanja poput onog je li doista sada važno pokrenuti neku aplikaciju, ali i zadaci kao što je kratka vježba disanja, a specifičnost je i to što može prekinuti ono beskonačno skrolanje dozvoljavajući korištenje aplikacija u definiranim intervalima. Pritom je sve moguće relativno precizno definirati i to za svaku aplikaciju individualno, ali i postaviti dnevne ciljeve.

Osim toga, ScreenZen ograničava i pristup vlastitim postavkama, a sve kako bi se onemogućilo korisnike da u trenutku slabosti isključe ono što su prethodno definirali. Naravno, tu je i niz statističkih podataka, kao i brojni drugi detalji, pa svi oni koji traže potencijalno učinkovit način da dokinu prekomjerno korištenje smartfona, svakako bi ovoj aplikaciji trebali dati priliku. Može je se koristiti sasvim besplatno, ali se prihvaćaju donacije od 5,99 eura naviše.