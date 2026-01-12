Seriatim Reader - čitač e-knjiga koji olakšava čitanje na manjim zaslonima

Aplikacija koje se specijaliziraju za čitanje popularnih formata elektroničkih knjiga na pametnim telefonom definitivno ne nedostaje, no ovo je aplikacija koje samom čitanju pristupa na ponešto drukčiji i daleko praktičniji način za manje zaslone...

Matija Gračanin ponedjeljak, 12. siječnja 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Seriatim Reader 
Namjena Zgodno osmišljen čitač elektroničkih knjiga
Android Google Play
iOS App Store
Cijena Besplatan

Seriatim Reader praktičan je čitač elektroničkih knjiga koji nastoji promijeniti način na koji se čitaju sadržaji na pametnim telefonima. Naime, umjesto da prikazuje čitave stranice ili tekst kojemu se može promijeniti veličina, ova aplikacija će prikazivati rečenicu po rečenicu.

Dakle, umjesto listanja knjiga li klasičnog klizanja po zaslonu lijevo ili desno, ovaj čitač usvaja princip beskonačnog skrolanja inače tipičnog za popularne društvene servise i pritom rastavlja čitave knjige na vrlo kompaktne i lako čitljive dijelove koji lako stanu na čitavi zaslon.

Dojam čitanja je zapravo prilično ugodan i odlično funkcionira pogotovo na pametnim telefonima s manjim zaslonima. Štoviše, jednom kada se proba, velika je vjerojatnost da će se nesvjesno zadubiti u čitanje knjige, baš kao što se nesvjesno izgubi mnogo vremena na različitim platformama (doomscrolling).

Seriatim Reader podržava PDF i ePub formate, a prednost je i činjenica da omogućava pristup više od 75 tisuća naslova, pa čak nije ni potrebno imati osobnu biblioteku elektroničkih knjiga. Da bi stvar bila još bolja, aplikacija je posve besplatna, pa oni koji traže zanimljiv i praktičan mobilni čitač e-knjiga, svakako trebaju probati ovaj.

 



