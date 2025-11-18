Servers Ultimate - kolekcija raznovrsnih poslužitelja za pokretanje izravno na smartfonu

Riječ je o potencijalno korisnoj aplikaciji koja je koncipirana kao sveobuhvatni alat za one koji žele eksperimentirati s mrežnim servisima, ali i za one koji traže praktično rješenje za pokretanje raznovrsnih poslužitelja u pokretu…

OSNOVNI PODACI Naziv Servers Ultimate Namjena Velika kolekcija raznovrsnih poslužitelja Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Servers Ultimate aplikacija je koja bi mogla biti zanimljiva istinskim geekoviam i svima koji se tako osjećaju. Naime, kao što joj i naziv sugerira, riječ je o serverskoj aplikaciji, a to znači da može iskoristiti Android uređaje kako bi se konfigurirale i pokrenule najrazličitije vrste poslužitelja (nudi ih nešto više od osamdesetak).

Drugim riječima, idealan je za razvojne inženjere, ali i sve druge koji ne mogu živjeti bez stvarčica kao što su FTP, WebDAV ili proxy poslužitelj, DNS poslužitelj, SMS gateway, e-mail poslužitelj (POP3 i SMTP), web i gopher poslužitelj, IRC poslužitelj, NFS poslužitelj i doista štošta drugo.

Dakako, nisu pokriveni samo klasični poslužitelji nego se tu mogu pronaći i nešto općenitije stvarčice kao što su DLNA ili UPnP poslužitelj te drugo. Aplikacija se može koristiti besplatno, a svakako je dobro i to što ne traži da telefon bude rootan za većinu poslužitelja i mogućnosti, dok je samo jedna od zgodnih mogućnosti podrška za dinamički DNS pa telefon s Androidom doista može postati punokrvni poslužitelj dohvatljiv i putem Interneta.

Osim toga, tu je i cijeli niz značajki koje se tiču nadgledanja poslužitelja; od snimanja serverskih podataka na eksternu memorijsku karticu, pregled svih IP adresa, logovi, mogućnost da se Android uređaj drži uključenim, tu je i podrška za pokretanje i zaustavljanje poslužitelja putem Wi-Fi-ja ili SMS-a, kao i čitav niz drugih detalja.