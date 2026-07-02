Shelf - društvena mreža za praćenje i dijeljenje što se upravo gleda, čita ili sluša

Shelf je još jedna aplikacija izraženo društvenog karaktera koja omogućava da se redovito bilježi sve ono što se upravo čita, sluša ili gleda, a onda da se sve to podijeli s drugima. Naravno, jednako je tako moguće pratiti i sve što je izloženo na virtualnim digitalnim policama drugih…

OSNOVNI PODACI Naziv Shelf Namjena Društvena mreža za bilježenje onoga što se radi Android Google Play iOS App Store Cijena Besplatan

Aplikacije i platforme koje omogućuju da se na različite načine dijele uvidi iz vlastitog života već odavna nisu ništa neobično, a Shelf je još jedna takva aplikacija. Sam naziv zapravo asocira na virtualnu policu putem koje se izlaže sve ono što se gledalo, čitalo ili slušalo, ali ne i samo to.

Naime, riječ je o aplikaciji koja će se dopasti svima onima koji s drugima žele podijeliti pročitane knjige, pogledane filmove, odigrane videoigre, sakupljene ploče ili čak odjevne predmete, ali jednako tako koji žele doznati što njihovi prijatelji i sami izlažu na tim virtualnim policama.

Doduše, autori tvrde da će se redovnim bilježenjem vlastitih medijskih i kulturnih navika steći uvid i u samoga sebe i u to kako se svatko mijenja tijekom vremena, pa se sama aplikacija može smatrati i svojevrsnih digitalnim dnevnikom te digitalnim mjestom za bilježenje osobnog inventara.

Sučelje je jednostavno, bilježenje onoga što se konzumira olakšano je povezivanjem s različitim servisima, dok je tu i mogućnost pretraživanja globalnih baza podataka, kao i mogućnost skeniranja pametnim telefona. Naravno, snažan je naglasak stavljen na društvenu komponentu, a na umu treba imati i da je osnovno i besplatno izdanje ograničeno.